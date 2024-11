Šešelj o postupanju nekih nakon tragedije koja je pogodila Srbiju: 'Gazili bi preko leševa zbog svoje pohlepe'

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

O nedelji iza, stravičnoj tragediji koja je zadesila Novi Sad i Srbiju, poplavama u Valensiji, pozivu na ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića na HRT-u govoriće:

Vojislav Šešelj, lider SRS-a, Arno Gujon, direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju, Veljko Jovanović, politički analitičar.

Predlog broj 1. Novi Sad

Arno Gujon izrazio je saučešće svim porodicma na početku emisije.

-Cela Srbija je uza vas i ceo narod gde god da živi. Meni je drago kada sam gledao obraćanje gospodina vučića da je on shvatio šta ovo znači za srpski narod. Tokom obraćanja videli smo da on oseća šta narod oseća, tugu, bol i zato krivci moraju da budu pronađeni , oni koji su krivi biće pocesuriani i kažnjenji, oni koji su politički odgovorni odgovaraće takođe i to je meni bilo važno da čujem. Ako želimo da naše društvo ide napred, moramo da shvatimo da se takve tragedije događaju ali da moramo da prihvatimo i odgovornost - rekao je Gujon.

On je ispričao da kada je krenuo u zgradu Vlade Srbije da je video da su neki ljudi napisali crvenm bojom da su oni ubice.

Izgleda da neko pokušavaja da prikupi političke poene čak i u ovako velikoj tragediji.

- Imali smo sliku i Severine koja je objavila uz sliku Aleksandra Vučića da je on najveća nadstrešnica Srbije, jel je to smešo? - zapitao se Gujon.

To nije humor dodao je on.

Vojislav Šešelj rekao je da ima nekih koji se vode principom, što gore po Srbiju to bolje po njih.

- Juče su bili kod Vlade Srbije i prosipali neku boju koja simbolizuje krv, to govori o pohlepi za vlast i gazili bi preko leševa zbog svoje pohlepe - rekao je Šešelj.

I to nije prvi put da se to dešava ,rekao je Šešelj, to se desilo i kada se dogodio masakar u školi.

- Ovde se mora povesti istraga, da se utvrdi uzrok i ko je odgovoran, možda je čak to bila i diverzija , već su se oglasili neki iz zapadnih političkih stranaka koji bi Kinezima da pripišu tu krivicu i da se oni oteraju iz Srbije. Oni su radili po projektu koji su naši donosili. Treba tražiti uzroke i ko je to tako odlučio da se radi - rekao je Šešelj.

Dodao je i da se oglasio hrvatski arhitekta koji je rekao da je greška napravljena i kada se objekat gradio.

- Šta je tačno, treba nam izveštaj stručnih ljudi, a ne da mi lajici pravimo neke hipoteze- rekao je Šešelj.

Kako je rekao istražni organi mogu to istražiti i na osnovu onih patrljaka konstrukcije koji su ostali, i da se utvrdi da li je u pitanju materijal ili diverzija.

On se zapitao ko je odlučio da se to ne dira i ne renovira iako je toliko staro.

- Onaj koje hteo da čuva nadstrešnicu kao kulturni objekat mora i da odgovara, zašto nije proverio u kakvom je stanju - dodao je Šešelj.

Veljko Jovanović govorio je o najavljenim protestima i spajanju protesta protiv kopanja litijuma, uklanjanja Savskog mosta i sada zbog nesreće u Novom Sadu.

On je pohvalio govor predsednika Vučića.

Kako je rekao mora da se utvrdi odgovornost i tek da se nakon toga može pričati o krivičnoj odgovornosti kao i o političkoj koja nikako nije manje bitna od krivične, a time treba da se bave čelni ljudi i ljudi koji su u institucionalnoj vezi sa institucijama koje su napravile grešku.

On je rekao da neko koristi ovu tragediju za proteste dok još nisu ni sahranjene sve žrtve.

- Oni javno govore da porodice žrtava nemaju tapiju na bol i da ožale svoje, žele sve da politizuju i da za sve okrive državu. Pa kome je to u interesu da se 14 ljudskih života izgubi i da se svom narodu desi ovako nešto - rekao je Jovanović.

On dodao da mu je drago da je naša država pokzala jedinstvo i da se u teškim uslovima pokažemo kao dobre komšije i da ćemo da damo krv, videli smo hrabro delobvanje naših spasilaca.

- Uvek se nađe mala grupa ljudi iz famozne opozicije da pljunu na sve to, da pozivaju na linč i da celu krivicu svaljuju na predsednika države- rekao je Jovanović.

Jovanović je rekao da su neki političari licemreni i da su sada najglasniji kao što je to Pajtić koji poziva na odgovornost i ostavke a za vreme njegovog mandata u Vladi Vojvodine dogodile su se dve nesreće i tada se o tome ćutalo.

- Svakako reakcija opozicije nema moralnih pridika oni likuju kada se ovako nešto desi, to im je jedina šansa da viču da se oglase i jer nemaju nikakav program i ovakve stvarti koriste da bi sebe promovisali unoseći nemir i destabilizacviju među građane - rekao je Jovanović.

Gujon je rekao da svi mi reagujemo na emocije i da smo svi mi ljudi , pomenio je slučaj u Španiji i da su i tamo ljudi besni, ali da ne nasrću na članove kraljevske porodice, jer to je loše za njihovu zemlju.

- Ovo što radi sada opozicija to je loše za sve nas i za Srbiju - dodao je Gujon.

Ovakva reakcija opozicije je znak nepoštovanja prema žrtvama i njivovim porodicama.

- To ne vodi srpsko društvo u dobrom pravcu, oni moraj uda se preispitaju zašto politika nije predmet debate već tragedija. Ja bi da razgovaram sanjima na primer zašto su za uvođenje sankcija Rusiji na primer i o nekim drugim stvarima za koje se oni zalažu - reako je Gujon.

On je podsetio na tragediju u Francuskoj kada se srušio krov na aerodrom u i da se tada čekao sudski epilog, nije bilo protesta.

- Mi moramo da verujemo našim sudskim oragnima i da verujemo da krivci odgovarati -dodao je Gujon.

Šešelj je dodao da misli da će biti utvrđena politička odgovornost i da će stradati i oni koji nemaju nikakvu odgovornost kaok to obično biva.

- Ali najbitnije je da se utvrdi krivična odgovornost, a onda dolazi i politička odgovornost - dodao je Šešelj.

Jovanović je dodao isto da očekuje da se utvrdi politička odgovornost.

Predlog boj 2. Raketiranje Beograda

O pozivu na raketrianje Beograda i predsedničkog aviona u jednoj hrvatskoj emisiji Gujon je rekao da iza svake šale se krije istina.

- Ono što se desilo na jednom hrvatsko servisu je nedopustivo, jer da ja sada pretim smrću jednom predsedniku u vašoj emisiji vi bi to marali da sprečite, a to se desilo na državnoj televiziji i niko nije reagovao, čak ni iz evropskog parlamenta. Čini mi se da jedan dobar deo hrvatske elite je opterećen predsednikom Vučićem. Videli smo kada su u Dubravniku gotovo svi komentarisali Vučića, videli smo i kada je spaljena lutka predsednika, videli smo da su uhapsili i jednog advokata dok je putovao ka Hrvatskoj i on je bio u zatvoru što je objavio da je slušao krajiške pesme. Kada na medijskom javnom servisu govorite da treba ubiti predesdnika onda je muk - rekao je Gujon.

On je rekao da je najveća vrednost ljudi, oni su proterali Srbe a sada moraj uda uvoze radnu snagu, svi smo mi u jednom zajedničkom loncu. Danas kamion za ulazak u Mađarski čeka manje od dva sata a u Hrvatsku više od šest sati, zar ne bi bilo bollje da svi sarađujemo.

Šešalj je dodao da su u Hrvatskoj svi oni koji su počinili strašnije zločine su ugledniji.

Oni zaboravljaju mnoge stvari, prvo njima nije problem Vučić već srpski narod. Vučić govori ono što misli srpski narod.

- Sad bi država Srbija morala da reaguje brzo i odgovorno. Marko Đurić napravio je nekoliko pogrešnih poteza, on bi moro da pozove hrvatskog ambasador i da zahteva da se počinioci kazne. I da usledi izvinjenje hrvatske vlade koja predstavlja državu, ako se to ne desi za nekoliko dan ili da se prekinu diplomatskli odnosi sa Hrvatskoj i li da se svedu na minimum - rekao je Šešelj.

Šešelj je dodao da u svakom obliku saradnje sa Hrvatskom mi smo bili nadmudreni i prevareni.

On je naveo primere kada su Hrvati za jeftine pare kupovali naše firme i onda su im smanjivali kvalitet robe.

Jovanović je rekao da kada se priča o Srbiji on je veoma pod jakim emocijama i citirao Njegoša ono što se krivo rodi to vreme ne ispravi aludirajući na to ma koliko se srpski njarod trudio da ima dobre odnose sa Hrvatima toliko su se oni trudili da to opstruišu.

- Imali smo jako puno situacija kada su naši građani bili uniženi u Hrvartskoj. I u pravu su oni koji kažu da treba zabraniti nekim ljudima ulazak u našu zemlju jer ako ljudi na visokim pozicijama javno sve to podržavaju onda mi moramo da reagujemo - dodao je Jovanović.

Kako kaže kada mimao situaciju kada komšijska zemlja ima pošalje jasnu poruku na atentat našeg predsednika i takvu retoriku koja se oginama unazad prezentuje onda nas i ne treba čuditi što se ovakvo nešto emituje sa njhovg javnog servisa.

Šešalj je podsetio da nam je Hrvatska zabranila da uvozimo naftu preko njih.

-Štabi se desilo da Hrvati obore avion predsednika, pa Zagrem ne bi ni postojao, znam ja da se NATO ovde pita za sve i da su Hrvati u NATO-u, ali šta bi se deslilo kad bi nas i NATO napao - rekao je Šešelj.

PRedlog broj 3. poplava u Šaniji

Šešelj je nakon odgledanog priloga rekao da mu je jako žao što se to događa tamo.

- Španijia je jedna od zemlaja koja nije priznala Kosovo, i jako mi je žao što su španskog krlaja gađali blatom iako ne podržavam monarhiju - rekao je Šešelj.

Gujon je rekao da ga je iznenadio hjaos koji se dešava u jednoj uređenoj zemlji kao što je Španija.

- Očigledno je tu bilo političkih propusta, moraju da izglasaju nove zakone i propise koji su bili falični pa je došlo do porpusta - rekao je Gujon.

dodaje da ga je to podsetilo na poplave u Srbiji kada su svi Srbi bili ujedinjeni.

- Tada je srpski narod pokazao da je jedinstven, za razliku od Valesnije gde je bilo i pljački. Svako od nas ima deo odgovornosti - rekao je Gujon.

Jovanović je rekao da nije meteorolog pa da ne zna toliko o klimatskim promenam, o teorijama zavera na žalost ne možeta nigde u svetu da pobegnete.

- Koliko god bili spremni neke nesreće ne možete da izbegnete, možete samo na pravovremeni narod da reagujete. Siguran sam da se naš narod saoseća sa španskim narodom. Drago mi je što smo pored svih naših problema mogli da pošaljemo poruku da će se grad Valensija oporaviti i da se to više neće dešavati - rekao je Jovanović.

On je dodo da ako mi kao ljudi ne predduzmemo odgovornost nemo ko drugi da uradi to.

