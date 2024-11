NEKO MORA DA ODGOVARA, ALI NIJE REŠENJE DA SVE STANE Saša Milovanović za TV Pink otkrio zašto opozicija lešinari na tragedijama

Treća velika tragedija u 21. veku u Novom Sadu desila se danas na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 14 osoba.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je saučešće porodicama poginulih u nesreći na Železničkoj stanici u Novom Sadu i pozvao na odgovornost.

Kako je rekao u obraćanju, gotovo je neverovatno kako za više od 60 godina ova nadstrešnica nije rekonstruisana.



Sađša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa je za TV Pink govorio o obrazloženju arhitekte Slobodana Maldinija da je problem sa nadstrešnicom na Železničkoj stanici u Novom Sadu bio prilikom izgradnje šezdesetih godina.

Milovanović je istakao da je arhitekta svoje tvrdnje izneo na jendoj opozicionoj televiziji, ali da je ipak izneo činjenice o tome šta se dešavalo sa zgradom od njene gradnje.

- Ovaj arhitekta, ovaj gospodin je čovek koji to govori na televiziji, gde se svakog dana govore najgore laži o Srbiji, o Vučiću, o Vladi, znači neko ko sigurno nije sa ove strane tog medijskog i društveno političkog pola, a ipak je izgovorio stvari i nabrajao činjenično šta se dešavalo sa tom zgradom od njene gradnje. Pazite, ja nisam isto naravno stručan, ali sam pažljivo ga slušao i ta sama činjenica da vi tu veliku količinu betona kačite, ankerujete gore za krov, to samo po sebi nije normalno, odnosno ovo što je rekao. Danas bi bilo apsolutno nenormalno, a tih godina očigledno je to bilo normalno, odnosno niko nije predviđao da će biti korozije i da te sajle, gde vi na sajle držite tako veliku količinu svega, to je krov od 500 tona, da to jednog dana može da popuisti - rekao je direktor Srpskog telegrafa i dodao:

- Šta je tu još zanimljivo? Ne govorim to da bi se sada pričalo o tome da li je neko odgovoran, svakako je neko odgovoran i svi će odgovarati i u toku dana će biti preko 20 saslušanja svih koji su u lancu od ministra, pa direktorke železnica pa do svih ostalih i izvođača i podizvođača radova. Ali, ovo je činjenica da je ova zgrada tada od Tita proglašena za jednu od najboljih ili najbolju na teritoriji Jugoslavije. Znači, oni su tada tu zgradu tretirali kao remek-delo arhitekture i kao nešto neviđeno na teritoriji ne Srbije nego Jugoslavije. Vremenom se očigledno nije mnogo, kroz sve ove države, obraćalo pažnje na to ili taj ko je radio statiku, proračun, nije ili više njih, nisu to pratili do kraja. Jasno je da je trebalo da se to menja, da je trebalo da se sanira i sve ostalo. I sada imamo na sceni, tu kad pogledate i obratite pažnju, to prebacivanje odgovornosti. Ovaj institut kaže ovo, ovi kažu ono. Počinje neka vrsta hajke na sve arhitekte, na inženjere, na komoru arhitekata i inženjera. Jedna informacija koju želim da podelim sa gledaocima, a čuo sam je danas u priči sa ljudima iz predsedništva, odnosno oko predsednika, sada posle ove hajke, jedno je utvrđivanje odgovornosti, a drugo je hajka - kaže Milovanović.

Utvrđivanje odgovornosti, svi na saslušanjima i neko mora da odgovara za živote ljudi, dodaje on.

- To je činjenično stanje, Ali, drugo je opšta hajka, sada se svako napada. Pazite, sada niko ništa više neće da potpiše. Ovde se dolazi u situaciju da Ekspo neće biti. Postoji velika šansa da od Ekspa nema ništa. Znači, čak predsednik dobija informacije sa svih strana do ponedeljka, u ponedeljak će on pričati o tome, koliko smo mi saznali na našem portalu Republika, da postoji velika mogućnost da se odustane od Ekspa, jer prosto neće moći rokovima da se stigne sa tim gde ljudi koji rade, naravno ljudi treba da rade svoj posao, ali kad krene hajka svako će da se plaši da radi svoj posao. Ako se sada napravo da to što treba da potpiše i ono što je uradio, znači čak iako je to u skladu sa zakonom i da stane iza toga kao odgovorno lice. Vi ćete imati opštu bežaniju zbog te hajke. Doći će se u situaciju da se neće više graditi ni Ekspo ni metro ni putevi. Ovo nije sada zamena teze. Ovo sve što govorim ne amnestira one odgovorne za ovu strašnu nesreću, mi ismo izgubilo 14-oro ljudi, mladih ljudi. Za to mora da se odgovara, mora da se ide u zatvor za to. Mora da se odgovara, kao što reče predsednik i krivično i politički. Znači da se podnesu i ostavke zbog moralnog čina, čak i oni koji nisu odgovorni, to sve ne amnestira ovo što ja pričam, ali ulazimo u tu vrstu opšte histerije, gde se sada napadaju svi, gde se prebacuje odgovornosti gde jedni druge optužuju gde svako normalan koji ljudski gleda: "Pa nisam ja kriv, bilo je u sistemu, ima još ljudi". E zato je bitno da UKP do kraja izvrši sve provere, uzeta su dokumenta iz Ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture za taj projekat ko je radio. Onda, ove laži koje se govore kao renovirano je to, odnosno rađena je rekonstrukcija. Nije. Rađene su te, kako bih rekao, kozmetičke stvari, promena pločica i farbanje te cele nadstrešnice - ističe Milovanović.

Nije urađeno ono suštinski, a to je da vi skinete ove sajle i zamenite novim sajlama, recimo, dodaje on.

- Pričam kao laik. Znači to nije urađeno, urađeno je ovo što je na samoj toj konstrukciji, odnosno samoj nadstrešnici. Ali ovo sve što se radi, to prebacivanje odgovornosti, ta histerija i te laži koje se plasiraju. Od ovog bežanja i ovog kukavičkog prebacivanja odgovornosti iz različitih državnih institucija, gori su mi samo ovi koji to zloupotrebljavaju u političke svrhe i zovu na proteste već. Iako je danas Dan žalosti, već se zove na proteste. Govore o tome kao da oni imaju monopol nad time da se treba isterati istraga do kraja, kao da svi mi ovde u ovom studiju, svi mi koji smo prisutni i svi iz javnosti i ceo narod ne želi istragu, nego će sada istragu da vodi Marinika Tepić, Mika Aleksić i Đilas. Znači, to je ta zamena teze i to lešinarenje po čemu su oni poznati i to smo videli od te naše opozicije kroz sve razne periode od nesreće u Ribnikaru, Mladenovcu, poplava, korone, pa do danas. I s tim završavam. Kažem, ova istraga mora da se završi, neko mora da odgovara, svi koji su odgovrni, ali ta zamena teza i to kad pogledate, recimo, da su se te nesreće dešavale nažalost u razvijenim zemljama - kaže Milovanović i dodaje:

- U Italiji, ako se setite, kako je pao nadvožnjak na auto-putu poginulo 37 -oro ljudi, 20-oro povređeno. Šarl de Gol, aerodrom u Parizu, tek napravljen aerodrom pao deo aerodroma, poginulo četvoro ljudi, jer je bila noć. Poginulo bi više. Stadion u Holandiji, pala cela konstrukcija, na Floridi pešački most poginulo sedmoro ljudi u Rigi u Letoniji je pao tržni centar, krov tržnog centra, poginulo 77-oro ljudi. Ovo sada što pričam, u Argentini pre neki dan, pao je hotel. U Meksiko Sitiju 100 ljudi poginulo. Znači, ovo ne amnestiram ja sada ovu našu nesreću. Ona je velika, naša je, za nas je najveća i svi moraju da odgovaraju za ovo, nego kažem i u razvijenim zemljama poput ako sklonimo Letoniju i Litvaniju, u Americi, u Francuskoj, u Italiji su se dešavale mnogo veće nesreće isto. Kad se desi nesreća, ona se nekada desi, ali oni koji su odgovorni, koji su stavili svoj potpis, koji to nisu uradili, koji su možda nešto uštedeli, potencijalno i to se razmatra iako oni od toga sada prave priču sigurno neko uštedeo novac na rekonstrukciji i to će da se istraži, zato kad se dođe do istrage do odgovaranja, ne svi, ali da se ne pravi ta opšta histerija, gde se sada napada ta cela struka i gde se faktički zaustavlja zemlja u smislu da nećemo više moći ništa da radimo, jer niko više ništa neće da potpiše i niko neće u toj opštoj histeriji da stavlja svoj potpis, da nekog možete da optužite čak iako nije odgovoran da je odgovoran po sistemu i ti si kriv, a ne ja u tim složenim procesima gde učestvuje 10 nekakvih institucija ili nekih tipova - ističe direktor Srpskog telegrafa.

Autor: Dalibor Stankov