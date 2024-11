Brnabić povodom nasilnih protesta u Novom Sadu: Brković ima ozbiljan problem prema našoj TROBOJCI, ponaša se kao bik sa crvenom maramom

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić govorila je ovoga jutra za TV Pink o izborima u Americi, kao i o jučerašnjim scenama nasilja u Novom Sadu.

IZBORI U SAD

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić istakla je da ne očekuje da će predsednik Tramp sa novom administracijom previše menjati politiku prema Srbiji.

- Kada smo razgovarali sa njima, nije se činilo da razgovaramo sa zidom - rekla je ona.

- Važno je što Tramp govori o miru, jer moramo da znamo šta ostavljamo našoj deci - dodala je predsednica skupštine.

NOVI SAD I PROTESTI

Govoreći o situaciji u Novom Sadu, Brnabić kaže da je svakoj pristojnoj osobi iz Srbije bilo stravično da gleda onakve scene. Ono je, kaže ona, trebao da bude komemorativni skup, što je u redu.

- Razumem da ljudi žele da se okupe, da se zagrle, da razmišljaju kako da se krene dalje... To je prirodno, i to se tako dešava i u drugim zemljama. Ali, mi to, osim u trenutku minita ćutanja, nismo videli. Skup je, kao što smo očekivali, taj skup je krenuo sa nasiljem. Ti ljudi su se u koloni od železničke stanice, krenuli fizički da se obračunavaju da trobojkom, pa sa prostorijama stranke. Jedan od organizatora, Brković... On je čovek koji ima ozbiljan problem, mentalni, prema zastavi. Ponaša se kao bik kada vidi crvenu maramu. Tome su se pridružili Pogačar, devojka Mila Pajić i Pavle Cicvarić. Oni nisu krili da su tu zbog nasilja - dodala je Brnabić.

Kako kaže, opozicija je pokazala da je besna.

- Zamislite vi, to je stravično. Da neko doveze cisternu punu fekalija. To je takav simbol nepoštovanja... Prema svemu kulturnom, koje mi moramo da čuvamo zarad budućih generacija. Gradska kuća je simbol, došao je Bačulov da je zaliva fekalijama. Batut je morao da se oglasi... To je tuga, empatija? Shvatila sam da će to da se nastavi, jer mi ovo ne vidimo prvi put. Od istih ljudi... Đilasova opozicija ponovo zloupotrebljava tragedije, osnovne ljudske emocije... Znala sam da će to da eskalira... I znala sam da će da kukaju... Ja sam u 18 sati postavila video, gde se vidi da sa jedne strane opozicija priča da je komemorativni skup, a paralelnbo sa tim, organizatori koji su pozivali na nasilje maltretiraju ljude, i uništavaju stranačke prostorije - dodala je Brnabić.

Brnabić je rekla da svi jako dobro poznaju deo opozicije koji je učestvovao na protestima sinoć.

- Niko od njih nikada nije ponudio ostavku, čak ni Ponoš, za kojeg smo saznali da su ga SAD postavile na to mesto. Nikada nije imao političku odgovornost. Popeo se na to mesto tako što je preletao od jednog do drugog - podsetila je Brnabić.

Kako je rekla, Ponoš je čovek koji je pokazao da će svakom ''zabiti nož u leđa''.

- Takav čovek se javi da govori o odgovornosti - kazala je Brnabić i dodala da u trenucima najveće tuge imamo one najodgovornije da pričaju o odgovornosti i da najveće kukavice pričaju o hrabrosti.

- Oni ne da neće da se vrate na vlast, nego će ih biti sve manje u parlamentu, jer ljudi sve vide. Opozicija vidljivo beži od toga, a predsednik Vučić je dao više nego demokratsko rešenje, za koje može da se razreši ova kriza, koju oni tako nazivaju. Rekao je da im za referendum treba 126 potpisa u Skupštini, te da će SNS nadoknaditi ostale potpise - podsetila je Brnabić.

Kako je navela, Vučić je naveo da bi u slučaju nepoverenja on odmah dao ostavku.

- Oni upadljivo beže od toga da pitaju narod, a sve ostale opcije su na stolu, čekić od strane nekadašnjeg sudije, fekalije... - rekla je Brnabić.

Upitana kome je bio namenjen čekić, Brnabić kaže da je logično da je bio namenjen predsedniku Vučiću.

Privođenje Gorana Ješića

- Pre toga je bio priveden i za nasilje, gospodin Ješić, kojeg jako dobro znam, čini mi se da smo komunicirali do 2017. godine, kada je njegov način komunikacije prerastao u psovke i pretnje - rekla je Brnabić.

Kako kaže, kada vidite takvog čoveka, znate da je izgubio sve argumente.

- Napao je policiju koja radi svoj posao... On je udario policajca koji je legitimacijom jasno pokazao da je pripadnika MUP-a. To je takva borba za institucije... Nema tu nikakve tuge i patnje, to je jedna puka, ogoljena agresija - istakla je Brnabić.

Ona kaže da je manjina koja je organizovala proteste pokazala kako se oseća prema tragediji, prema Srbiji i da je jedino i isključivo njihov cilj nasilje.

Autor: Dubravka Bošković