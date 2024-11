VUČIĆ O IZJAVI MARINIKE TEPIĆ DA JE POČEO GRAĐANSKI RAT: Sve je pod apsolutnom kontrolom, njim ostaje samo da prete i organizuju nasilje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić na izjavu Marinike Tepić koja je rekla da je u Srbiji počeo građanski rat i da treba da se zapuca, kaže da je sve pod apsolutnom kontrolom i da država nikada neće dozvoliti da građani budu ugroženi.

- Žao mi je tih ljudi. Ja sam već u glavi u razgovoru sa, ako budem uspeo to da obavim, već razmišljam o razgovoru sa Donaldom trampom i drugim razgovorima koji me čekaju sledeće nedelje na kopu u Azerbejdžanu... Tako da ne mogu stvarno da se bavim besmislicama. Neće oni da zapucaju nigde, ništa i nikako. I niko posebno i ne misli dobro o onima koji su na svakoj ljudskoj tragediji pokušali da zarade neki politički poen jer nemaju dovoljno ni planova ni projekata ni dovoljno marljivosti ni dovoljno pameti da bi nekoga privukli time. Tako da, šta im ostaje nego da prete, viču i prave nasilje, organizuju. Ali ne brinite, to je uvek sve pod apsolutnom kontrolom. kad kažem pod apsolutnom kontrolom, nikada nećemo dozvoliti da ugroze ljude ili da ugroze državu - rekao je Vučić.

Autor: Aleksandra Aras