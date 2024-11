Jovanović za Pink: Napad je politički instruisan, nasilje ni u jednom momentu nije opravdano rešenje (VIDEO)

Politički analitičar Veljko Jovanović u Novom vikend jutru Jovane Jeremić na TV Pink opisao je napad u kojem je brutalno pretučen i rekao da ga je malo posle nemilog događaja pozvao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić koji mu je pružio podršku.

Jovanović je rekao i da je dan nakon napada predsednik Vučić primio njegove roditelje sa kojima je razgovarao i utešio ih.

- Rekao im je da je ponosan na mene i moj rad i da ništa ne brinemo. Ja sam hrabar, ja sam posle toga nastavio - izjavio je Jovanović.

Kako navodi Jovanović, njega su iz čista mira napali, tukli, posle svakog napada on je pokušao da razgovara sa nasilnicima.

- Napadnut sam sa leđa od strane nepoznatih napadača, kada sam krenuo na svoj fakultet - kazao je Jovanović.

On je dodao da su napadi bili propraćeni napadima na Vučića, državu, policiju, ali i pretnje upućene njegovoj porodici.

- U celoj zemlji nemam konflikt ni sa kim, pogotovo u svom kraju - naveo je Jovanović i dodao da je u Urgentnom bio tri dana.

Jedino što vidi kao motiv napada je njegova podrška aktuelnoj vlasti i to što je rekao da bi za predsednika Vučića primio i metak.

- Ja gledam da podšrku prenesem na realan način, ja to doživljavam kao vid svog posla da sa svakim mogu da pričam. Napad je politički instruisan. Nasilje ni u jednom momentu nije opravdano rešenje - istakao je Jovanović.

- U 17 i 30 sati ispred Zorana Đinđića 201 Novi Beograd, parking. Sa fasciklom indeksom u ruci i doktorskim radom. Ispred ulaza u kola sa leđa su me pesnicom u glavu napala dva lica u trenerkama. Ne znam ko su, niti imam problem sa bilo kim, a pogotovo ne iz komšiluka, živim tu 25 godina svi me vole. Kako su me udarili, nisam bežao, niti pao, ispala mi je fascikla, rekao sam: Stanite, greška. I uzeo rascepanu fasciklu, tad su me još nekoliko puta udarili u glavu pesnicama, ja sam se povlačio, ceo kafić i palačinkarnica i picerija su gledale to, krenuli su da me napadaju znamo ko si, znamo za koga radiš, ubićemo te, i ja sam rekao stanite, momci nemam pojma ko ste, iskoristili su priliku moje komunikacije i udarili u glavu još par puta i u telo... I vikali gde ti je sada tvoj šef i predsednik Vučić, gde ti je sada država...sad ćemo da te ubijemo od batina pred tvojom kućom - ispričao je Veljko ranije i dodao:

Sve je ovo bilo naočigled 4 mlada policajca koja su jela tu u fast fudu, tada su oni uletili, legitimisali ih, ustanovili da su im puni dosijei, droga, tuče, oružje, krađe, ja sam bio ceo krvav, cela jakna, pocepana mi je usna, desni, vilica, slepoočnica... Policajci su ih zadržali i valjda odveli i mene je odvela Hitna pomoć. Pre nego što me je odvela Hitna pomoć, ta dvojca su mi pred policajcima pretili kako nisam lud da ih prijavim, kako će biti opasno po mene kada izađu iz pritvora, kako znaju koja kola vozim i šta radim i za koga radim, kako znaju sve o meni, kako znaju gde živim...

