'ZLOUPOTREBA TRAGEDIJE' pobednički predlog u 'HIT TVIT-u'! Vučićević: Opozicija je sama sebi najveća kazna

Lečić je na početku emisije prokomentarisao seriju u kojoj se radi o ubistvu nekadašnjeg premijera Srbije Zorana Đinđića, i tom prilikom rekao da je u produkcionom smislu veoma dobra, dodao je da je i rediteljski i glumački urađena sa potrebom da bude sve živo i pomalo i dokumentarno.

Rekao je i da smatra da je veoma dobro što se ta tema vraća u naš život, jer je, kako kaže, to bio atak na državu.

- Bilo bi dobro da se jednog dana sazna i politička pozadina tog atentata. Smatram da je jako dobro što je uhvaćeno u seriji da Đinđić nije bio u vezi sa kriminalnim miljeom, on je hteo da rasčisti tu priču - rekao je Lečić.

Kako kaže, ima primedbi kada je u pitanju unutrašnji sadržaj, smatra da ima nekih stvari koje su mogle biti i drugačije i više ispitane.

Vučićević je rekao da smatra da neki koji su radili na toj seriji nemaju pojma kako funkcionišu mediji, dodaje da mu deluje neuverljivo.

- Ova serija je postigla jednu stvar, a to je da se ponovo priča o atentatu na Zorana Đinđića - rekao je Vučićević.

Vučićević smatra da se nikada nije povelo pitanje političke odgovornosti.

Lečić je rekao da je sama demokratska promena nastala u društvu koje je bilo povezano sa kriminalom, kako kaže, to su zatekli.

- Trebalo je stvoriti jednu novu oslobođenu zemlju od kriminala - rekao je on.

Vučićević se složio da treba da se otvori pitanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića.

Kako kaže, nije normalno da niko nije podneo ostavku nakon tog čina.

Stamenkovski je rekla da smatra da su vraćanjem te teme otvorena mnoga pitanja, dodaje da se takođe slaže da treba da se radi na političkoj pozadini tog ubistva.

PREDLOG BROJ 1 - Zloupotreba tragedije

Stamenkovski je komentarišući ovaj predlog rekla da manipulacija tragedijom nikad nije prigodna.

Ona je izjavila saučešće porodicama stradalih i istakla da Vlada duguje da se sve o tragediji ispita.

- Ukoliko bih analizirala sam protest, ono što je obeležilo okupljanje naroda jeste izlivanje fekalija na zgradu koja je drevna... Manipulacijom ljudi koji su izašli zbog duboke emocije koja je morala da bude iskazana pojave se ti ljudi iz opozicije koji dovedu do toga - kazala je Stamenkovski.

Kako je rekla, ovo se ne dešava jednom, već postaje praksa.

- Cilj je potpuna kompromitacija institucija, da se lestvica podigne toliko visoko da mi ne budemo iznenađeni njihovom destrukcijom. Oni su Gradsku kuću tretirali kao deponiju - navela je Stamenkovski i dodala da se tako uništavaju institucije i da se tako ponašaju anarhisti.

Stamenkovski je navela da kada se nema dovoljno ljudi, onda mora da se bude veoma radikalan.

- To je najodvratniji postupak od uvođenja višestranačja koji smo mogli da vidimo, a svageča smo se nagledali - naglasila je Stamenkovski.

Vučićević se osvrnuo na novu vest te procenio da to znači da je to Treći svetski rat.

- Što se tiče naše opozicije, oni su sami sebi najveća kazna. Oni su i danas imali protest, potukli su se sami među sobom - kazao je Vučićević.

Nakon priloga rekao je da je tuča na protestu izbila zbog zastave o Majdanu, koji je u stvari krvava revolucija.

- Neko kaže da je to super, da treba da se desi u Srbiji... Baš njih briga za te tamo žrtve, kao što ih je briga za ubijene u Ribnikaru - izjavio je Vučićević.

Lečić je rekao da je mnogo važno da shvatimo da ovo nije naivan trenutak.

- Ovo je težak i ozbiljan slučaj, to je težak signal da je tu mogao da bude svako od nas. To je čin koji ova država mora da raščivija do koske. Vesić je dao primer kako se to radi. To nije slabost, to je snaga i moć - kazao je Lečić.

Prema njegovim rečima, pomenuti deo opozicije se ponašao kao da ruši svoju kuću.

- Ja ne bih suviše dao važnost tom dejstvu, jer to su grupe koje žele da to pretoče u svoju korist - ocenio je Lečić i dodao da je to pogrešan put.

Lečić je kazao da je siguran da je 90 odsto ljudi došlo u Novi Sad i Beograd da iskaže saučešće, ali da je opasna igra koja to želi da pretvori u nešto drugo.

Stamenkovski je kazala da oni kažnjavaju narod, građane, jer blokade ništa drugo ne znače osim kaznu građanima koji ne mogu da obavljaju svoje aktivnosti.

PREDLOG BROJ 2 - Vučić i Orban

Stamenkovski je rekla da je imala čast da bude deo delegacije u Mađarskoj i istakla da su odnosi Srbije i Mađarske na najvišem nivou.

- Produbljivanje saradnje sa Mađarskom je od strateškog značaja sa Srbijom - navela je Stamenkovski.

Kako je kazala, Srbija pokušava da izvuče lekcije od Mađarske u vezi zaustavljanja pada nataliteta.

- Srbija je smelo istupila na međunarodnu pozornicu, zauzela dragoceno mesto u evropskim političkim krugovima i prepoznala da dolazi nova epoha... Srbija je pokazala da nije izolovana, već da pripada novom talasu u Evropi - ocenila je Stamenkovski.

Lečić je ocenio da mi od globalizacije ne možemo da pobegnemo, te da je to sasvim normalan razvoj.

Govoreći o Mađarskoj istakao je njenu suverenost i dodao da je Orban razgovarao i sa Putinom i sa Zelenskim.

- Pravi odnos jeste da se poštujemo međusobno... Demokratija je napadnuta baš na zapadu i povratak demokratije jeste povratak suvereniteta - naveo je Lečić.

Vučićević se osvrnuo na dešavanja u svetu i dodao da ništa još uvek nije zvanično potvrđeno, ali istakao da svi svetski mediji pišu o tome.

- Na to su reagovali ruski mediji koji su podsetili na Putinov odgovor, koji je bio manje nuklearne bombe - podsetio je Vučević i dodao da se zbog sve dece Bogu zahvaljuje što imamo za predsednika Vučića.

Vučićević je naveo da je Orban pravi lider i na pitanje zašto smo mi značajni Mađarskoj rekao da smo značajni zbog energetske podrške.

- Orban je rekao da je Srbija potrebna EU... Svetski mediji su Vučića nazvali balkanskim liderom - podsetio je Vučićević.

Lečić je rekao da je upoznao Orbana, da je on svestan da suverenost održava to da država ima svoje interese i da bude uvažena.

- Ova veza je jako dobra, u celoj priči se pojavljuje nova struja u Evropi koja bi mogla politički da dominira. Ovde se radi o suverenističkoj i globalističkoj politici - ocenio je Lečić.

Kako je rekao, Vučić je napadnut sa svih strana, a spoljna politika mu je fenomenalna.

Vučićević je istakao da Srbija i Mađarska sada imaju fantastičan odnos, te dodao da imamo i prijatelje Rumune na koje mnogi nekad zaborave.

Stamenkovski je istakla da je Srbija Mađarskoj važna jer ta država ima svoj interes da ima sa nama izvanredne odnose.

- Ne bih to svela samo na odnos Vučića i Orbana, koji su trasirali put, što je za nas veoma značajno. Orban je sam rekao da je Srbija važna jer se od nas doprema određena količina ruskog gasa - kazala je ona.

Ponovila je i da brojna mađarska zajednica u Srbiji uživa velika prava, što je veoma važno.

- Ne smemo da zaboravimo i da je Vučić jedan od prvih svetskih lidera koji je razgovarao sa Trampom, to je veoma važan podatak. Nema dileme da to nama otvara mogućnosti da imamo više nade da će odnosi Srbije i SAD postavljeni u ravnotežu. Za Srbiju je pobeda Trampa prilika da odahnemo - ocenila je Đurđević Stamenkovski.

Pobedio je predlog broj 1 - Zloupotreba tragedije.

