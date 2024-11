ŠTA ĆE SAD SAVO MANOJLOVIĆ, KO ĆE GA FINANSIRATI? Mask i Ramasvami žele smanjenje finansiranja međunarodnih i nevladinih organizacija

Ilon Mask i Ramasvami žele da smanje finansiranje međunarodnih i nevladinih organizacija - WSJ

Planiraju to postići kao deo strategije za smanjenje vladinih troškova, za koju Mask kaže da će pomoći u smanjenju federalnog budžeta za 2 biliona dolara.

Musk and Ramaswamy want to cut funding to international and non-governmental organizations - WSJ



They plan to accomplish this as part of a strategy to cut government spending, which Musk says will help reduce the federal budget by $2 trillion.



Among the proposals of the future… pic.twitter.com/U8TgZjyh7R