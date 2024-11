'BIO JE U PREDINFARKTNOM STANJU' Oglasio se brat Gorana Vesića: Određivanjem pritvora potpisana mu je smrtna presuda

Ministru u ostavci Goranu Vesiću pogoršalo se zdravstveno stanje i on je iz Okružnog zatvora u Novom Sadu prebačen u Institut u Sremsku Kamenicu, potvrdio je njegov brat Goran Vesić i naveo da u ovom trenutku nema informacije o stanju svog brata, kojem je, kako je naveo, određivanjem pritvora, praktično potpisana smrtna presuda, budući da je hronični kardiovaskularni bolesnik.

- Oko 9 sati jutros me je obavestio njegov branilac, koji je informisan iz Okružnog zatvora, da je Goranu pozlilo i da je vozilom Hitne pomoći prebačen u Institut u Sremsku Kamenicu. To je ono što za sada znam, nemam više informacija o njegovom stanju - rekao je Zoran Vesić za TV Prvu.

On je preneo da je Goran Vesić srčani bolesnik, koji je pre nekoliko dana bio primljen na Institut "Dedinje" jer je bio u predinfarktnom stanju, nakon čega mu je predložena hospitalizacija i koronarografija, koju je, prema rečima brata, odbio, jer u tom trenutku još nije bio postavljen neko ko bi umesto njega obavljao funkciju ministra.

- Štrajk glađu, koji je praktično počeo u četvrtak kada je uhapšen, jer je poslednji put uzeo hranu u sredu, danas traje šesti dan i dodatno je pogoršao njegovo zdravstveno stanje - ukazao je Zoran Vesić.

Ponovio je da je njegovom bratu pritvor odeđen bez osnova.

- Pritvor je određen nekome ko je u tom trenutku već započeo štrajk glađu, ko je hronični bolesnik. Odrediti pritvor nevinom, bez osnova, sa takvim zdravstvenim stanjem, ko štrajkuje glađu, time ste mu potpisali smrtnu preudsu - rekao je Zoran Vesić.

On je, kao lekar, pojasnio da i kod zdravih osoba posledice štrajka glađu mogu da budu ozbiljne i opasne po život, a posebno kod osoba koje imaju hronična oboljenja.

Zoran Vesić je naveo da je svestan da porodicama koje su u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu izgubile svoje najmilije niko ne može da nadoknadi taj gubitak i izrazio najdublje saučešće u ime porodice Vesić.

Preneo je i da mu je brat, istog dana kada je do nesreće došlo, rekao da će podneti ostavku i da o tome nije imao nikakvu dilemu, jer je to čin moralne i političke odgovornosti, kao čoveka koji je bio na čelu resora u kojem se desila velika tragedija.

- Iako je ta stanica rekonstruisana u vreme kada Goran nije bio ministar, niti je imao veze sa tim, kao odgovoran i moralan čovek dao je ostavku odmah, čim su prošli dani žalosti - podsetio je Zoran Vesić.

Ukazao je, međutim, da je druga stvar krivična odgovornost, te da mu se u slučaju njegovog brata čini da je tužilaštvo tražilo pritvor za moralnu i političku odgovornost pod pritiskom rulje, bez postojanja osnove bilo kakve krivične odgovornosti.

- Kada vas neko zatvori, a nevini ste, jer ništa niste uradili, već ste pokazali odgovornost, pondeli ostavku i to odmah, to je strašno. Njegov čin štrajka glađu je protest protiv toga da nevinog čoveka utamničite na 30 dana, znajući da mu je zdravstveno stanje ugroženo, da mu je život ugrožen - rekao je Zoran Vesić.

Naveo je da je tokom prethodnih dana Goran Vesić uzimao minimalne količine vode što je dodatno pogoršalo njegovo stanje.

- Znajući ga, Goran neće prekinuti štrajk glađu jer veruje u to što radi. Zna da je tamo nevino utamničen, da je ono što se desilo direktna posledica onoga što radi tužilaštvo - dodao je Zoran Vesić.

U ime porodice, izrazio je zahvalnost predsedniku Aleksandru Vučiću na ličnoj podršci.

- Predsednik je razgovarao sa nama, sa mojom i Goranovom majkom, koja nije u dobrom stanju. I njeno zdravlje je ugroženo, budući da ima 76 godina. Ovime su zapravo potpisane dve smrtne presude - rekao je Zoran Vesić

Dodao je da predsednik ne može i ne želi da utiče na rad tužilaštva i sudova, uveren je da Goran nije kriv ni za šta, te da je iz razgovora sa njim stekao utisak da i sam Vučić smatra da je sve ovo posledica pritiska na tužilaštvo koji je vršen danima – da se bilo ko uhapsi, nakon čega je, kaže, tužilaštvo odlučilo da uhapsi onoga ko nema veze sa samim rušenjem nadstrešnice.

Zoran Vesić je rekao i da je uveren da osnov za određivanje pritvora – opasnost od uznemirenja javnosti – ne stoji.

- On je upravo i podneo ostaku odmah, kako bi smirio javnost i iz pijeteta i poštvanja prema porodicama poginulih. Šta je namera tužilaštva, ja ne znam. To mora tužilac da odgovori, koji i pored štrajka glađu i saznanja o zdravstvenom stanju, nije apelovao na Gorana da prekine taj štrajk, već je predložio pritvor. Zato kažem da je to smrtna presuda - rekao je Zoran Vesić.

Dodao je da on kontakt sa bratom nema, već je sa Goranom Vesićem u kontaktu samo njegov branilac.

- Veoma smo zabrinuti za njegov život. Ja sam, kao lekar, apelovao da mu se pruži medicinska nega, znao sam da će doći do ovoga… Ali, nažalost, izgleda da je ovako nešto moralo da se desi… - rekao je Zoran Vesić.

