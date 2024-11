Potresan govor Dačića na sahrani Dragana Markovića Palme: Malo sam ljut brate, zbog ovoga... (VIDEO)

Ivica Dačić, po Palminoj želji, održao je govor kao poslednji oproštaj na groblju gde će biti sahranjen Dragan Marković Palma. On je bio njegov brat, jer rođenog nije imao.

- Mnogo puta sam dolazio ovde, povodom srećnih i tužnih događaja. Zaista nisam očekivao da ćemo uskoro biti u ovoj prilici. Mitropolit i ja ga dobro poznajemo. Ja ne govorim o političkoj liniji. Imali smo koaliciju, to je retko. Ja ovde govorim o našim odnosima u poslednjih 30 godina. Kada neko govori o Draganu mora znati kontekst, njegov životni put. Ovo selo, Končarevo ne bi bilo poznato, niti bi najveći deo infrastrukture bio izgrađen bez njega. Nije bilo nedelje da nije zvao za neku pomoć. Za crkvu, nije se smirio dok je nije napravio. Za ovo selo je vekovni događaj da patrijarh dođe. Sve je sam stvorio, on je radio, niko ga nije doveo i postavio ga negde. Mučio se, stvarao. Niko ko je sarađivao sa njim ne može reći ništa loše. Ovde imamo dva načina gledanja. Jedno može biti da je veliki Srbin, ali je istovremeno shvatao da ništa ne može da se uradi bez stranih investicija. Imao je zdravi patriotizam. Činio je to i kada su ga savetovali da to ne radi. Vodio je nacionalno odgovornu politiku, ali i realnu. Zato je Jagodina primer nekih rešenja koje je sam smisio. Bilo da su društveno-socijalna pitanja, čak i estetska, akva-park, zoo vrt, muzej voštanih figura i nije se smirio dok nije bio besplatan gradski prevoz. Ništa nije radio za sebe. Nije niko došao da nije pomogao. Bio je poslednji bedem i rame za plakanje, ali i savetodavac, a uvek je pomagao i kada ne zna o čemu se radi. Bio je odan i veran, to nije poslušnost. Nismo imali braću, jedan drugog smo zvali braćom, naše porodice su rod. Nadam se da svi okupljeni, mislimo tako - rekao je Dačić i dodao:

- Nikada se nisam naljutio na njega, ali sada jesam jer nisam očekivao da će otici bez pozdrava. Žao mi je, kako smo mogli znati da je ovo moguće. Zato što nikada ne verujemo, propustimo da to uradimo.

- Mi se nismo rastali, jer je nemoguće rastati se od tebe. Veličina se određuje da li će vas pomenuti sledeće nedelje. Postoje ništarije koje ne pominju ni dok su živi, a postoje ljudi kojih se ljudi dugo sećaju, odavde pa do večnosti. Želim svima onima koji su učestvovali u njegovom životu na bilo kakav način, da mu se vrati kako je zaslužio. Mislim da je to cak i biblijski. Onom ko dobro želi da se vrati na dobro, onima drugima na shodan način. Teški su rastanci, ali ne rastajemo se, već nastavljamo u različitim formama postojanja. Neka ti je prosta ova seljačka zemlha gde si odrastao, ovde su ti supruga, deca, tvoja braća, tvoja sestra Ceca, a želim da i ja na neki način zahvalim svima koji ste došli. Neka mu je večna slava - rekao je Dačić.

Autor: Aleksandra Aras