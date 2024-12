KURTI JE POZNATA LAŽOVČINA! Miletić za Pink: Poslednji napad na Srbe na Kosovu i Metohiji je teroristički čin

Odmah nakon ekspolozije na kanalu Ibar-Lepenac Kurti je tražio dozvolu od KFOR-a da pošalje kosovske bezbedonosne snage na sever Kosmeta. Usledilo je jurišanje na srpske kuće i domaćine, hapsili su i tukli ljude nasumice i onada ih većinom i pustili.

Ovo su mnogi protumačili kao pokušaj zauzimanja severa i slanja vojske, istovremeno prištinski režim optužio je Srbiju za sve.

Prof. dr Dejan Miletić, predsednik Centra za proučavanje globalizacije rekao je u Novom jutru na TV Pink da je Kurti poznati lažovčina i da se ovde radi o dokazanom terorističkom režimu.

- Ovo je još jedna potvrda, oni ne samo da su sposobni da terorišu srpski narod nego i da presuđuju bez bilo kakve istrage, zašto to mogu, zato što su dokazani teroristi. Srbija je prva rekla da se zalaže da istraga bude temeljna i ozbilljna i sa dokazima, a ne sa insinuacijama i lažnim pričama - rekao je Miletić.

Dodao je da se odlično zna sa kim imamo posla i da ovo sve što je radio Kurti, hapsio i pretresao kuće bez ikakvog dokaza, pokazalo se da nisu našli ništa.

Stevica Deđanski , analitičar rekao je u Novom jutru da mi je posebno drago što je nakon oglašavanja predsednika Vučića video da država prati šta se dešava i da reaguje u skladu sa mogućnostima da to spreči.

- U ovoj situaciji smo prilično brzo odreagovali i to obraćanje Vučića je bilo koliko za na s da umiri javnost da vidi da mi to pratimo tako i za zapadnu javnost da ne dozvoli dalje divljanje. On je pokazao da smo ispratili situaciju i da verovatno imamo i snimljenje i presretnute razgovore gde se vidi šta je Kurti radio i na kraju je taj Kurti morao da povuče nekako ručnu - rekao je Deđanski.

Kako je rekao ključna stvar je ovde izazazivanje što veće nestabilnosti.

- Shvatili su da ne mogu silom da uđu na sever, ovo je bila jedna od taktika da uđu uz dozvolu KFOR-a, a ako nema dozvole oni znaju da ne mogu silom da proteraju Srbe - dodaje Deđanski.

Autor: Dalibor Stankov