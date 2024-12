ONI ŽIVE ZA TO DA DOĐE DO MEĐUSOBNOG UBIJANJA I STRADANJA Premijer Vučević o skandaloznoj izjavi Marinike Tepić

Premijer Srbije Miloš Vučević istakao je danas da kako vreme prolazi svima je jasnije šta rade opozicione stranke i predstavnici bivšeg režima i da im je glavna tema dolazak na vlast bez izbora.

- Čuli ste juče skandaloznu izjavu Marinike Tepić koja je rekla da Aleksandra Vučića i njegovog brata Andreja Vučića treba uhapsiti, da je u Srbiji počeo građanski rat. Marinika Tepić je to najavila u jednoj tajkunskoj emisiji. Oni žive za to da dođe do međusobnog ubijanja i stradanja. To je neverovatno da neko ko sebe kandiduje da sutra bude odgovoran za državu i narod daje takve izjave. Zamislite kada bi neko od nas rekao da ona treba da odgovara za ovo što radi, da poziva na međusobno ubijanje. A ovo što rade sa decom, to je neverovatno - rekao je premijer za Informer TV.

Autor: Aleksandra Aras