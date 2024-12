SPREČEN POKUŠAJ KURTIJEVE PODVALE U SAVETU EVROPE! Pilja: Skinuli smo s dnevnog reda zahtev Prištine da dobije status specijalnog gosta u SE

Iako je tzv. Kosovo pokušalo da isposluje status specijalnog gosta u savetu Evrope, delegacija Beograda uspela je to pitanje da skine s dnevnog reda Političkog komiteta.

Takozvano Kosovo podnelo je zahtev da dobije status specijalnog gosta u Savetu Evrope, ali je Beograd prozreo njihove namere i uspeo da isposluje da se taj njihov zahtev ne nađe na današnjem dnevnom redu Političkog komiteta. U ovome su uz Srbiju stale Španija i Mađarska.

Naime, nakon što je tzv. Kosovo podnelo ovaj zahtev, Beograd je povukao diplomatske poteze i zahtev Prištine nije se našao na dnevnom redu sednice Političkog komiteta u Parizu.

Ovo je za Kurir, upravo sa sastanka Političkog komiteta, potvrdila šefica srpske delegacije u Savetu Evrope Biljana Pantić Pilja.

"Tzv Kosovo je uputilo zahtev da iz statusa "druga delegacija", što ne postoji u Poslovniku Parlamentarne skupstine Saveta Evrope, pređu u status "specijalni gost", što jeste Poslovnička kategorija. Procedura je takva da je njihov zahtev pročitan na Birou u Luksemburgu i prosleđen nama na Politički komitet koji je danas trebao da da mišljenje i da prosledi isto Birou. Ukoliko se to usvoji, oni ne bi dobili dodatna prava ali bi to bilo korišćeno u Kurtijevoj predizbornoj kampanji i smatramo da bi to bila vrsta nagrade za njih a nisu ništa ispunili iz izveštaja Dore Bakojanis, posebno deo koji se odnosi na ZSO, što je obaveza iz Briselskog sporatuma, te da postoji uznapredovani teror nad srpskim stanovnistom na KiM od Kurtijevog režima. To su i bili neki od naših argumenata, te je naša diplomatska aktivnost, uz punu podršku predsednika Aleksandra Vučića, ovaj put urodila plodom i ovo se nije našlo na dnevnom redu današnjeg sastanka, te je odloženo za januarsko zasedanje Parlamentarne skupstine SE", navela je Pantić Pilja za Kurir.

Kako je naglasila, ovo je još jedna provokacija koju Priština želi da iskoristi u svojoj predizbornoj kampanji.

"Očigledno je da oni ne odustaju od svoje namere da postanu punopravna članica Saveta Evrope i pokušavaju malim koracima da unaprede svoj status, ali je isto tako očigledno i da polako gube podršsku nekadašnjih pokrovitelja. Deluje da međunarodna zajednica gubi strpljenje sa Kurtijem i njegovim jednostranim potezima", konstatovala je Pantić Pilja.

Autor: Aleksandra Aras