Neviđeni skandal na sednici Skupštine grada Jagodine - šef GG koji podržava koaliciju JS-SPS napao odbornike SNS rečima 'krvave su vam ruke' (VIDEO)

Radosavljević: Podržavam politiku predsednika Aleksandra Vučića jer znam koliko se bori za Srbiju i srpsku mladost.

Predstavnik grupe građana koja je na lokalnim izborima u junu mesecu podržala listu JS-SPS na jučerašnjoj sednici Skupštine grada napao je odbornike odborničke grupe "ALEKSANDAR VUČIĆ - JAGODINA SUTRA" da su im krvave ruke i pretio im studentima i đacima, čime je jasno pokazao nameru o zloupotrebi naših mladih, kao i lično odbornicima i njihovim porodicama uz vređanje. Jedini razlog za to bio je da se izvrši pritisak na ovu odborničku grupu i da odustanu od zahteva da se obezbedi tajnost glasanja za izbor novog predsednika Skupštine grada i jednog gradskog većnika, na čemu je odbornička grupa SNS-a insistirala kako bi se ispoštovao zakon i poslovnik. Pritom je ovaj nasilnik čak pozivao i na fizički obračun.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Sve je počelo onda kada je ustanovljeno da uslovi o tajnom glasanju, po članu 18. Poslovnika Skupštine grada Jagodine nisu ispunjeni. U sali Skupštine grada nije bilo nigde paravana kako bi svaki odbornik mogao u tajnosti da glasa i bez pritiska, na šta je više puta ukazivao šef odborničke grupe ALEKSANDAR VUČIĆ - JAGODINA SUTRA", Nikola Radosavljević čime nisu stvoreni uslovi za tajnost glasanja. Suprotno tome odbornici koalicije JS-SPS glasali su ispred svog šefa odborničke grupe Živote Starčevića čime je grubo prekršen zakon o tajnosti glasanja kao i poslovnik Skupštine grada Jagodnine. Videvši odlučnost i mnogobrojne primedbe na samoj sednici, pokušali su i pritiskom da zaustave mnogobrojna ukazivanja na kršenje poslovnika o tajnom glasanju za predsednika skupštine i gradskog većnika pa su zato u salu skupštine pustili njihovog partnera iz grupe građana koji ih je podržao na lokalnim izborima u junu mesecu da bi na uvredljiv način napao odbornike SNS-a.

Posle reakcije i zahteva Nikole Radosavljevića, a po završetku svog zadatka i predstave, predsedavajući ga je zamolio da napusti skupštinsku salu.

Inače njegovi pozivi na demonstracije i rušenje vlasti u želji da koristi mlade u političke svrhe su stalno prisutne u njegovim objavama na društvenim mrežama.

"Niko nema pravo da zloupotrebljava đake i studente u političke svrhe. Naš cilj jeste da ulažemo u mladost na način na koji opozicija nikada do sada nije to činila, svi zahtevi studenata su ispunjeni i tu smo da obezbedimo najbolje uslove za školovanje mladih. Uredba o pogodnosti i subvenciji za kupovinu stanova za mlade jeste nešto što retko može neka država da se pohvali.

Gradski odbor Srpske napredne stranke u Jagodini podržava politiku predsednika Aleksandra Vučića jer znamo koliko se bori za Srbiju i za srpsku mladost. Ono što me je iznenadilo jeste to da su naši republički koalicioni partneri ovako nešto dozvolili. Pitam se da li je to stav i vladajuće većine u Jagodini, ako njihov politički partner na ovako brutalan i besprizoran način vređa odbornike Srpske napredne stranke" - rekao je Radosavljević.

Predsednik Gradskog odbora SNS u Jagodini i narodni poslanik Nikola Radosavljević prozvao je vladajuću većinu i da je budžet grada manji nego prošle godine, da postoji veliki deficit u budžetu da je Grad u ozbiljnim finansijskim problemima.

"Mnoge javne ustanove i škole su u blokadi, a gradska uprava samo po podacima Ministarstva finansija gde spada i gradska toplana duguje preko 3 milijarde dinara", navodi Nikola Radosavljević.

Inače, sednica Skupštine grada Jagodine trajala je više od 5 sati što je do sada u Jagodini bilo nezamislivo, a u tročlanoj komisije za izbor novih funkcija nije bilo mesa za odbornike SNS- a ali je odbornik sa liste MI SNAGA NARODA dr. Hristos Aleksopulos, koji je bio član komisije zatražio da se unese u zapisnik da nisu stvoreni uslovi za tajno glasanje. Odbornici Skupštine grada Jagodine usvojili su budžet za 2025. godinu u iznosu od oko 3 milijarde i 800 miliona dinara, a izabrani su i predsednik Skupštine grada i član Gradskog veća, dr Miodrag Jarkin i Dalibor Marković sa 13 glasova ZA, 2 glasa PROTIV, a 6 odbornika Odborničke grupe "ALEKSANDAR VUČIĆ - JAGODINA SUTRA" nisu glasala jer nisu bili ispunjeni uslovi o tajnom glasanju od ukupno 21 odbornika u Skupštini grada Jagodine.

Autor: Pink.rs