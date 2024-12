Stefanović: Podržati Vučića znači podržati napredak i mir u Srbiji

Nebojše Stefanovića, člana Predsedništva SNS-a, rekao je da nam ne trebaju politički analitičari da predviđaju šta bi se desilo sa Srbijom da na njenom čelu nije Aleksandar Vučić, ali da nam ne treba ni mašta da zamislimo kako bi naša zemlja izgledala da nam on nije predsednik, jer smo to već imali, ali kao da smo zaboravili.

- Ne treba nam mašta da zamislimo kako bi Srbija izgledala ako na njenom čelu ne bi bio Aleksandar Vučić. To smo već imali, ali kao da smo zaboravili. To je Srbija bez Kosova i Metohije, Srbija bez prijatelja u svetu, to je zemlja sa nepreglednim redovima da se iz nje izađe i nikog iz suprotnog smera, da se u nju vrati- rekao je Stefanović i dodao:

- Ne trebaju nam ekonomski analitičari da predviđaju šta bi se sve desilo sa Srbijom da na njenom čelu nije Aleksandar Vučić. Sve smo to već videli, ali kao da smo zaboravili. Srbija bi ponovo bila zemlja nezaposlenih, u svakoj kući bio bi po jedan. Bila bi prezadužena, nesposobna da isplati penzije, plate, dečije dodatke i sve druge socijalne obaveze. To bi bila Srbija bez novih fabrika, a stare bi bile zatvorene. To je Srbija bez novih puteva i pruga, gde su manjak struje i gasa svakodnevica.

- Aleksandar Vučić nije čarobnjak. On je običan čovek, kao i svako od nas. Razlika je u tome što se pre nekoliko godina prihvatio posla koji niko od nas ne bi prihvatio - da Srbiju kakvu smo imali pretvori u Srbiju kakvu imamo danas. Niko od nas, koji smo sarađivali s njim, ne bi se prihvatio tog posla da ga Vučić nije predvodio. Znali smo da tako visoke ciljeve i jasnu viziju možemo da ostvarimo samo ako u prvom redu za napredak Srbije stoji Aleksandar Vučić- rekao je Stefanović.

- I desile su se stvari za koje su mnogi tvrdili da su nemoguće. Govorili su da je nemoguće zadržati Kosovo i Metohiju u Srbiji, da je sve gotovo i da treba da se pomirimo s tim. I zaista, nekadašnja „demokratska“ vlast je stajala po strani i gledala kako ne prođe dan, a da neka država u svetu prizna Kosovo kao nezavisnu državu. Nemoćno su širili ruke, vadeći se da se ne može protiv sila kakve su Amerika, Nemačka i Britanija. I kad su pokušali nešto da urade, bolje da nisu, jer su svakim svojim potezom samo cementirali prištinsku nezavisnost- dodao je on.

- Aleksandar Vučić, lično, je izvukao Srbiju iz ponora u koji su je ubacili drugi i vratio Srbiji šansu da očuva svoju celovitost i suverenitet. On je, lično, vratio sve te „strašne“ i velike države za pregovarački sto i primorao ih da priznaju da ništa nije završeno, dok to Srbija ne kaže- rekao je Stefanović.

- Da je samo to uradio u prethodnih desetak godina, ostao bi upamćen kao lider koji je sačuvao Srbiju od cepanja. Pamtili bismo ga kao državnika koji je zaustavio paranje našeg nacionalnog platna u poslednjem trenutku, pre nego što bi potpuno nestalo- rekao je on i dodao:

- Nemam nikakvu dilemu šta bi se desilo sa Kosovom i Metohijom i Srbijom čiji je ono sastavni deo, ako na čelu ne bismo imali Aleksandra Vučića. Otišlo bi od nas već sutradan, jer ne bi bilo nikog da to spreči- rekao je Stefanović.

- Znam dobro da se tu ne bi završio sunovrat Srbije. Počeli bi da nas gaze mnogi koji to i sada žele, ali ima nekog ko ih sprečava. Srbija bez Vučića na svom čelu najpre bi rasturila svoju vojsku i sve druge odbrambene i bezbednosne sisteme koji su podignuti iz pepela tokom prošle decenije- kaže Stefanović i dodaje:

- Usledio bi ekonomski krah, povlačenje velikih kompanija u kojima sada radi na stotine hiljada naših radnika, niko ne bi vodio računa o zdravstvu, prosveti, stala bi obnova i opremanje naših škola, univerziteta i bolničkih centara. Zaboravite na gradnju puteva i obnove pruga. Sve bi se to desilo zato što Srbija više ne bi bila zemlja od poverenja i stabilnosti, u koju vredi ulagati, jer se uloženo višestruko vraća.

- Srbija bi postala zemlja koja gubi prijatelje u svetu, jer ne bi imala autoritet, koji ima sada, da slobodno kaže čak i najmoćnijima da je najvažnija sama sebi, a ne njihovim geopolitičkim interesima- rekao je Stefanović.

- Niko ne može da utiče na Aleksandra Vučića kad donosi odluke. Nikakav pritisak, a kamoli pretnje tu ne pale. Jedini motiv koji ga gura da ide dalje je Srbija, njen napredak i mir u kojem žive njeni građani. Ako neko do sada to nije razumeo, onda ne poznaje – ne Vučića, nego svoju rođenu zemlju- rekao je on.

- Podržati Aleksandra Vučića u tome što radi nije samo podrška jednom državniku. To je podrška Srbiji da grabi ogromnim koracima napred i da svojim razvojem „preti“ do skoro mnogo razvijenijim evropskim državama. To je podrška Srbiji da ostane otvorena prema svima koji poštuju njenu slobodu, a da se žestoko suprotstavi svakome ko radi na njenom razbijanju i destabilizaciji- rekao je Stefanović i zaključio:

- Aleksandar Vučić je za to što radi dobio najveću, ikad zabeleženu, podršku naroda. Ima li većeg dokaza od toga da Srbija dobro zna koga hoće na svom čelu? Podržati Vučića danas, i to snažnije nego ikad pre, dužnost je svakog ko misli dobro svojoj zemlji i duboko poštuje želju svog naroda."

Autor: Pink.rs