Istorija nasilnog ponašanja Dragana Đilasa: Tukao ženu i tasta, pretio saobraćajnom policajcu, a njegov telohranitelj je udario devojčicu

Lider Stranke slobode i pravde Dragan Đilas u javnosti se predstavlja kao neko ko se bori protiv agresije, a ustvari je on taj koji ima karatker nasilnika i istoriju nasilničkog ponašanja.

Poslednji u nizu je napad na aktiviste SNS koji su sinoć lepili plakate u Beogradu, a pored javnih nasilnih ispada u Đilasovoj nasilničkoj biografiji je i porodično nasilje.

Pretukao ženu i tasta pred detetom

Đilasa je bivša supruga optužila da ju je 7. decembra 2014. godine maltretirao i fizički zlostavljao, i nju i njene roditelje Ružicu i Slobodana Pelevića, i to pred trogodišnjom ćerkom Anom.

Sukob je, prema pisanju medija, nastao pošto je Ðilas odbio da supruzi plaća mesečnu alimentaciju od 8.000 evra, koliko je tražila, ali i zbog dadilje koju je otpustila.

"Oko 21 sat, kad je vratio ćerkicu kući, ja sam rekla Draganu da mi više ne preti kako će mi oduzeti decu. Dragan je nasrnuo na moju majku, mene je zgrabio za ruke i pribio uza zid, a mog oca oborio i pesnicom mu zadao udarac u predelu glave, i to sve pred našom ćerkom Anom. Psihički me je maltretirao, to jest vršio torturu nada mnom dok sam bila trudna, dete je rođeno prevremeno i sa srčanom manom, ima ozbiljnu aritmiju. Pre mesec dana mi je pretio tako što mi je rekao: "Odrubiću ti glavu".", navela je, između ostalog tada u policijskoj prijavi njegova bivša supruga.

Licemerno je i to što je na sva zvona, dok je bio na funkciji, prizivao veće kazne za muškarce nasilnike, a njegova supruga je tvrdila da je upravo on bio taj koji je fizički napao.

Sukob sa policajcem

Još jedan incident dogodio se kada je Đilas, tražio da saobraćajni policajac Dejan Stević, koji ga je zaustavio tokom vožnje jer je kršio propise, dobije otkaz. Stević je jednom prilikom ispričao kako je došlo do nemile situacije sa jednim od lidera opozicije, a koji je u to vreme bio na vlasti kao direktor Narodne kancelarije predsednika Srbije Borisa Tadića.

- Uočio sam vozilo u prekršaju, koje se kretalo žutom trakom. Pokušao sam da zaustavim vozilo, ali vozač nije hteo da stane. Nije uočio da ja imam motocikl, kada je video da idem ka vozilu, on se nebezbedno vraćao unazad. Tada sam prišao vozilu, vidim da je vozač ugledan čovek, tako je izgledao, jer u prvih nekoliko sekundi napravite profil osobe. Kada sam mu tražio isprave, dao mi je vizitkartu - kazao je Stević tada, kao i da mu je Đilas tada rekao: „Evo ti kartica, da znaš ko te je ostavio bez posla!“

Napao čoveka zbog pitanja

Miroslav Ranković, meštanin Ralje, pretrpeo je pravi pakao kada je hteo da postavi pitanje Đilasu u vreme dok je ovaj bio gradonačelnik (2011). Đilasa je pitanje toliko iznerviralo da je Rankovića uhvatio za rukav jakne i počeo da ga vuče uz psovke. Nakon toga naredio je obezbeđenju ga "ukloni".

- Podneo sam prijavu protiv Đilasa, ali je sudija odbacila optužbe, a da niko nije bio ni saslušan. Gradonačelniku sam postavio pitanje kako objašnjava da su nabavljeni višestruko skuplji delovi za mašine nego što je bilo u drugoj ponudi - kazao je Ranković.

Đilasovo obezbeđenje pretuklo čoveka

Đilasovi telohranitelj su 2008. pretukli Milorada Marčetu prilikom posete Borisa Tadića i Dragana Đilasa SO Grocka. Tadić se rukovao sa Marčetom u masi ljudi, a on mu je rekao: "Predsedniče, vama svaka čast, ali šta će vam ovi lopovi pored vas?", pokazujući na Đilasa. Nedugo po odlasku Tadića i Đilasa, Marčeti je prišao krupan mladić i udario ga pesnicom u glavu.

Upao u Javni servis, pa udario mladića

Đilas je, zajedno sa ostalim liderima opozicije, upao u zgradu Javnog servisa u martu 2019. Na jednom od snimaka vidi se Dragan Đilas kako udara mladića, jednog od učesnika protesta.

Vređao novinare

U vreme dok je bio gradonačelnik, 2013, Đilas je novinaru Politike na pitanje po kojoj ceni je prodao 25 odsto vlasništva nad svojom kompanijom "Dajrekt medija", rekao: "Zini da ti kažem!"

Đilas je novinaru još dobacio i: "Napiši još koji komentar o busplusu...

P**ko p**erska!

Na jednom od protesta Đilas je prostački izvređao i psovao studente iz levičarskog pokreta „Marks 21“, koji su učestvovali u tom skupu.

- Idi leči se, bre, pi*ka li ti materina! - vređao je Đilas omladinca koji mu je govorio da je „opljačkao njegove roditelje svojim privatizacijama“.

- Pi*ka li ti materina pe*erska! - dobacio mu je Đilas.

Đilasov telohranitelj udario devojčicu u lice

Radnik obezbeđenja Skupštine grada, u vreme kad je gradonačelnik bio Dragan Đilas, udario je u lice tada maloletnu devojčicu T.Dž. iz Beograda i naneo joj povrede nosa.

Do incidenta je došlo tokom protesta izbeglica 2013, kada je telohranitelj tadašnjeg gradonačelnika "otvorenom šakom udario u lice desetogodišnju T. Dž". Porodice izbeglica s Kosova, među njima i porodica T.Dž, došle su tada ispred Skupštine grada da iskažu nezadovoljstvo zbog toga što im je u kolektivnom centru u Resniku isključena struja.

Đilas je pozvao predstavnike protesta da uđu u Skupštinu, međutim, i nekolicina drugih građana je želela da uđe pa je došlo do guranja i komešanja i radnik obezbeđenja Skupštine udario je tada desetogodišnju devojčicu šakom po licu. Njoj je odmah krenula krv iz nosa, zbog čega je pozvana Hitna pomoć.

Autor: Snežana Milovanov