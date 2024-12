Petar Petković: Ðilas u nedostatku političkih argumenata i ideja koristi PESNICE

Član Predsedništva SNS Petar Petković reagovao je na sinoćni sukob između Dragana Đilasa i mladih članova SNS

Član Predsedništva SNS Petar Petković ističe da su se nažalost, kako navodi, "obistinile zlokobne pretnje opozicionih udarnika da će aktiviste Srpske napredne stranke juriti po ulicama i linčovati što je prvo mesecima najavljivao i naređivao, a sinoć i lično sproveo Dragan Đilas".

"Jasno je da tajkun koji je kontrolisao sve medije i koji danas sa Šolakom pokušava da kreira lažnu sliku realnosti u Srbiji ne može da podnese kada vidi istinu o svojim nedelima, pa pokušava da je zataška pesnicama. Mučki napad na mlade pristalice SNS koji svojim mirnim aktivizmom nisu nikoga ugrožavali, već su iskazivali politički stav, napad je na svakog člana Srpske napredne stranke koji ne žele da se povlače pred nasiljem i Srbiju prepuste nasilnicima i tajkunima", poručio je Petković.

Podsetio je da je Đilas sa svojim obezbeđenjem napao mlade ljude, jer u nedostatku političkih ideja on pribegava nasilju.

"Na njegovoj i meti njegovih batinaša našli su se mladi ljudi koji nikoga nisu dirali, kojima je on prišao sa svojim obezbeđenjem i napao ih, a sada preko svojih medija pokušava da glumi žrtvu. U nedostatku političkih argumenata, ideja, planova i rejtinga, Đilas je izabrao da se obračunava pesnicima, da sa pripadnicima svog obezbedjenja napada i prebija one koji ne misle kao on i spremni su da mu se suprotstave. To je Srbija koju Đilas želi da kreira, o čemu svedoči i istorija nasilja u kojoj je Đilas bio glavni akter, a sinoc je to i dokumentovano video snimkom", zaključio je Petković.

Autor: Snežana Milovanov