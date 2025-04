BEZ DLAKE NA JEZIKU: Ivan priznao da žali Peju zbog odnosa sa Enom, smatra da mu je od presudnog značaja da se distancira od nje! (VIDEO)

Šok!

Naredna koja je iskazala svoje mišljenje tokom nominacija Odabranih bila je Ena Čolić.

- Moram da kažem da je pre svega Aneli ovde jedna najgroznija osoba, ali je vođa, pa ne mogu da je nominujem. Naravno, Sanja je jedna grozna osoba, koja mi se gadi u svakom smislu. Ispompleksirana je do srži i vidi se koliko svoju negativu prenosi na Marka. Nemam pozitivan komentar na njeno ponašanje, samo ću reći da nju nominujem - kazala je Ena.

- Ja sam ovde kalkulisao i vidim da Sanja i Matora imaju jednak beoj nominacija. Što se mene tiče, primetio sam da najviše vas ovde govorio o tome da je ona uticala na negativno mišljenje koje je navukla na sebe zbog odnosa sa Markom. E, sad, meni je strašno žao jednog dečaka, a to je Peja. Žao mi ga je mesecima unazad. Čovek je generalno u ozbiljnom problemu i promene ponašanja su mu katastrofa. Za to je najviše kriva Ena, njegova devojka. Zgazio je svoju reč, pogazio je i sebe. Njemu se dešava pakao na javi. Batrga još malo, ovo su poslednji trzaji da pokaže koliko voli Enu, ali će to potrajati svega nekoliko dana, to znam. Ajde, da vas ne zadržavam, nominujem šiškicu Sandru. Mislim da je jasno i zbog čega, žena je mutaca, kao mutava plovka - kazao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.