Bez dlake na jeziku! Ivan stao uz Terzu, smatra da od njega i Sofije NEMA NIŠTA (VIDEO)

Kontra udarac!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ljudi koji su do sada pričali, generalno su istog mišljenja. Opšti utisak kompletne situacije je da ćemo do kraja održavati živom vašu vezu, kako mi, tako verovatno i gledaoci. Menjam nekada mišljenja kada se malo zadubim i udubim u vaš odnos, mislim da oboje uživate u ovom sistemu i koliko god se mi okolo svađali oko vašeg odnosa, vi izvlačite najbolje za sebe. Neko je rekao da možeš da izađeš kao pobednica, mene podsećaš na Tamaris i Zoricu Marković, takav mi je vaš odnos. Daleko si iznad te osobe, a u odnosu vas dvoje, on još nije svestan, iz dana u dan sve više gubi, a ti dobijaš, zato si po meni perfidna...Mislim da od vas nema ništa, meni je Terza pričao dok smo šetali, on je neko ko je evaluirao kroz sezone. Oboje ste mi u ovoj igri, sa mnogo manje udara sa strane, plivate u ovome do ja*a, a oboje ćete imati krivicu zbog svega što se desilo. Zanimljivo mi je ovo što je Aleksandra pomenula, ovo kada sam se našalio sa Terzom u Odabranima i video sam Terzinu reakciju. Šaljem Sofiju, ostavljam Terzu - rekao je Ivan.

- Nikad nisam dobila nijedan savet i ono što treba da izgovorim od Milene Kačavende, samo gledam u svetlu tačku ovog stola - rekla je Sofija.

Autor: Nikola Žugić