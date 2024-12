Ovo je mera za budućnost Srbije! Vučić predstavio program stambenih kredita za mlade: U martu kreće primena - poznati svi detalji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je program subvencionisanih kredita za mlade.

- Uspeli smo da uradimo tešku i komplikovanu stvar. Nedeljama smo se mučili da pronađemo rešenje. I zahvaljujem se Ministarstvu finansija, sa kojima je bilo veoma teško, i ljudima iz Narodne banke. Ovaj program kredita za mlade je od suštinskog značaja za budućnost Srbije. Reč je o projektu koji je najbolji za rešavanje stambenih problema u celoj Evropi - kazao je on.

Ova mera nama znači da ćemo imati ekonomski aktivnog građanina od ranijeg perioda, da će ljudi ostajati u svojoj zemlji, kaže Vučić.

Radna snaga i BDP će biti neuporedivo veći. Dakle pričamo osim emocionalne komponente, da dete ostane u zemlji ili da se vrati, osim toga, ovo ima potpuno racionalne korene. Ključna tema je bila kako će do toga da dođu nezaposleni. Šta bi mladi ljudi koji studiraju ili hoće na doktorat, i da su najbolji studenti, kako će on da dobije stan. Ne može da dobije do 27-28 godine. Mogu i studenti da dobiju, dakle može! Svako ko ima 28 godina starosti može da dobije stan, i nezaposleni

Naglašava da će pravila biti striktna i ispoštovana, i da će se naći posebni modeli i modusi u zakonu.

- Vrednost prvog dela programa je oko 400 miliona evra. To je 5500 stambenih jedinica. Ako to uspemo da uradimo, produžićemo program odmah. Od ovih 400 miliona evra, to vam je ukupna garantna shema, i tu je 130 miliona evra direktnog državnog poklona. Dakle ogroman novac država daje da mladi dobiju stanove. Uslov je da budu državljani Srbije starosti od 20 do 35 godina. Bio sam srećan kada smo podigli na 35 godina, a srce me boli što ne možemo da podignemo do 40 - rekao je predsednik.

Rešićemo taj problem za godinu dana, kazao je on, i nastavio izlaganje.

Predsednik Srbije je rekao da će moći da se kupe uknjižene nepokretnosti - kuća ili stan, kao i zemljište sa građevinskom dozvolom za izgradnju kuće.

Kako je dodao, nije ideja da se finasira luksuz.

- Kroz pripremu zakona ćemo videti koja će biti maksimalna cena koja će biti subvencionisana. Maksimalna vrednost nepokretnosti je 100.000 evra. Poslednja isplata mora biti do 70 godine života. I maksimalna otplata kredita je 40 godina. Dakle, mi hoćemo da osamostalimo mlade ljude, da ranije odu od svojih roditelja, da zavise od svog rada, i da mogu da otplate, da nemaju nikakvu naknadu da plate ako hoće ranije da otplate - rekao je predsednik.

U prvoj godini, ako uzmete kredit od 100.000 za stan, fiksna kamatna stopa će biti 3,5 odsto, od čega će država davati 2,5 odsto.

- To nema nigde na svetu. Od druge do šeste godine kamatna stopa je 6,5 odsto. Nakon toga po Euriboru, dakle po sadašnjem to je 4,6 ili 4,8. Ako je vrednost nekretnine 75.000 evra, učešće je 750 evra, manje od jednog telefona. U prvoj godini vi dajete 93 evra mesečno. To je toliko povoljno da ne znam šta bih rekao. U nekretninama koje danas iznajmljujete nemate mesečno ispod 350 evra nigde. Dakle vi plaćate 93 evra, a država daje 143 evra. Od druge do peste godine, dajete do 175 evra mesečno. Nakon šeste godine ide do 340 evra će biti rata - otkrio je Vučić.

Rekao je da će zakon biti završen u februaru, i da već od 1. do 15. marta kreće primena.

Već u martu moći ćete da kupujete stanove. Ovo je velika vest, ja znam koliko bih se radovao da smo mogli da rešavamo to na ovakav način tada. Rekao bih da je ovo ogromna stvar za ljude - kazao je predsednik.

On je rekao da se radi na programu za povratak ljudi iz dijaspore, i da mnogi ljudi i ne znaju za mere koje su donete.

- O tome tek mora da se govori. Tu su podsticaji za povratnike, pa da mlađi povratnici mogu da uštede na porezima, carinske olakšice... Te carinske olakšice moraju biti i veće, do 50.000 evra. Ako je neko zaradio kuću i skućio se preko, da može da donese sve što je tamo zaradio vredno. Hiljade stvari radimo, tu su subvencije za samozapošljavanje, pravimo programe sa Nemačkom i Austrijom. Interes ljudi za povratak u zemlju je sve veći - rekao je predsednik.

Vučić kaže da će danas biti predstavljeno šest lekara koji su se vratili u zemlju.

- Doktor Vasilije Tadić dolazi iz SAD, Nikola Tripković iz Švajcarske, Dalibor Stojaković iz Norveške, Danijela Stojanović isto iz Norveške, Milan Tešić iz UAE, Marko Milenković se vratio iz Nemačke. Hoćemo još da vratimo lekara i medicinskih sestara. I pravićemo poseban tim za povratak zanatlija. Posebno ćemo se time baviti, tu smo najviše izgubili - naglasio je on.

Svaki lekar, svaki pekar koji se vrati, doprinosi našem BDP, nezavisno od ljudskog faktora.

- Dužan sam jednu informaciju oko zdravstva. Liste čekanja su smanjene za 16.817 lica. Još imamo 48.045 ljudi koji čekaju. Uglavnom je to kuk, skoro 18000, i kolena. Mi smo zvali ljude na operaciju, ali nisu uvek spremni ljudi za operaciju. Imaju probleme u porodici, ne mogu da ostave nekoga samog, imaju druge zdravstvene probleme. Ali uz sve to mi ćemo do decembra 2026. godine u potpunosti očistiti liste čekanja. I za magnetne rezonance, i za skenere - rekao je Vučić.

Kaže da se mnogo para troši na inovativne lekove, i da će program za dijasporu biti gotov za 15 dana, i da potom ide u Skupštinu.

Govoreći o zatvaranju gasovoda kroz Ukrajinu za ruski gas, Vučić je rekao da to nije dobro.

- Plašim se da idemo u još dublju krizu iz koje će nas teško izvući i dobra volja američkog predsednik Trampa - rekao je Vučić i naveo da Srbija ima gas u rezervama, ali da bi na primer u slucaju nekog terorističkog akta snabdevanje bilo ugroženo.

- I da dodam, 6. januara ide isplata penzija, umesto 10. januara. Dakle na Badnji dan, da ne čekaju ljudi. Četiri dana ranije, to je decembarska penzija, čestitam vam na povećanju. Očekujemo da ovaj mesec završimo sa prosečnom platom 920 evra. Omatorio sam, ali ovi brojevi mi još idu - dodaje on.

Kaže da su iz prosvetnog sektora u pravu, i da je tačno da im nisu rasle plate u skladu sa drugima.

- Mnogo sam ponosan na ovaj program, svi razumete koliko je to značajno. Biću srećan 55.000 stanova ovakvih da napravimo. Da sve uradimo i uvežemo, da se poštuje garantna šema. Jorgovanka, dobro žive banke u ovoj državi, pritisnite ih - rekao je on.

Potom je odgovarao na pitanja novinara, i govorio je o napadima u Hrvatskoj i Nemačkoj, kao i Putinovoj rečenici da je obustavljanje isporuka gasa "objava rata Rusiji".

- U Srbiji ljudi po prirodi stvari kažu ovo nema nigde, ovo ima samo ovde. To su naravno uvek gluposti. U Srbiji se danas mnogo lepše živi nego ranije, što ljudi nikada neće da priznaju. To je čudan fenomen, uvek se sete 10 godina kasnije sa setom. U Srbiji su danas najveće plate i penzije, ali da li je to dovoljno? Pa nije, zato radimo i žurimo. Sutra otvaram 30 kilometara novog digitalnog auto-puta. Moravci, stižem sutra, dolazim, otvaramo od Koševa, preko Trstenika, do Vrnjačke Banje. I onda ćemo morati da završimo od Vrnjačke Banje do Preljine - rekao je on, i potom se vratio na pitanje.

- Ovo u Nemačkoj i Hrvatskoj su stvari koje se dešavaju. Dešavale su se i dešavaće se. Svima izražavam saučešće. E sada vaše pitanje o izjavi Putina, i ukrajinskog premijera Denisa Šmihala, to već donosi ozbiljne probleme. Uz to što su HIMARS-ima pogođeni Kurska i Rostovska oblast - kazao je on.

- Ja ovo radim zbog istorije, hoću da budem zapamćen kao rodonačelnik ovog projekta, ovo je moja ideja - istakao je Vučić.

- To je prvi stan, osamostaljivanje od roditelja. Ali ja sam čak spreman i da razmotrim to što ste pitali, i da probamo čak i da podignemo na 120.000. I onda mislim da niko neće moći da ima bilo kakvu primedbu tog tipa. Dakle mi vama tražimo učešće do 1 odsto. Ništa više niko ne traži - rekao je on.

Kaže i da je bilo mnogo problema, o kojima ne sme ni da govori javno, i da će sve izgurati.

- Samo mi da držimo stopu rasta, ako bude bila 4,2 ili 4,3 odsto, Bog da nas vidi. I da se vratim na politiku. Ja, dragi mladi prijatelju, trebalo je da uočite ranije da postoje različiti ljudi. Oni koji žive za danas, i oni koji gledaju sutra. Mene interesuje za 20 godina šta će da piše u knjigama kakav sam bio predsednik. U eri društvenih mreža, kriminalizacije moje porodice, dehumanizacije, pa ko da me voli. Kada su to Srbi voleli uspešne ljude. Pa kog to sportistu uspešnog volimo? A ne o političarima da pričamo. Vi mislite da mene to stvarno interesuje. Da se sekiram zbog Vučiću pederu, zviždanja... Pogled u budućnost, samo napred kao buldožer. A što se požara tiče, ta deca mogu da studiraju kad hoće, ako neće ne moraju. Niko neće da ih dira nigde. Neće biti ni pendreka, ni ulaska na univerzitet. Neće se dešavati kao ono što je bilo na Kolumbija univerzitetu, ubiše Boga u studentima, ono o čemu vaša televizija nije izveštavala. Ja u tom ludilu neću učestvovati, i svako ludilo ima svoj kraj - kazao je predsednik.

Naučio sam da nikada ne odustajem pod hajkom i harangom i nikada neću

