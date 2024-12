Vučić: Do decembra 2026. godine u potpunosti ćemo očistiti liste čekanja u zdravstvu

Predsednik Srbije Alksandar Vučić je iznoseći program za mlade i kupovinu stanova pomenuo i važnu vest vezanu za liste čekanja u zdravstvu.

- Uspeli smo da uradimo tešku i komplikovanu stvar. Nedeljama smo se mučili da pronađemo rešenje. I zahvaljujem se Ministarstvu finansija, sa kojima je bilo veoma teško, i ljudima iz Narodne banke. Ovaj program kredita za mlade je od suštinskog značaja za budućnost Srbije. Reč je o projektu koji je najbolji za rešavanje stambenih problema u celoj Evropi - kazao je on.

On se osvrnuo i smanjene liste čekanja u zdravstvu.

- Dužan sam jednu informaciju oko zdravstva. Liste čekanja su smanjene za 16.817 lica. Još imamo 48.045 ljudi koji čekaju. Uglavnom je to kuk, skoro 18000, i kolena. Mi smo zvali ljude na operaciju, ali nisu uvek spremni ljudi za operaciju. Imaju probleme u porodici, ne mogu da ostave nekoga samog, imaju druge zdravstvene probleme. Ali uz sve to mi ćemo do decembra 2026. godine u potpunosti očistiti liste čekanja. I za magnetne rezonance, i za skenere - rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić