Jovanov: Trudićemo se da parlament funkcioniše normalno, opozicija neka pokaže kakvi su

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke u Skupštini Srbije Milenko Jovanov izjavio je da će se ta poslanička grupa truditi, koliko god je moguće, da parlament u sledećoj godini funkcioniše u normalnim uslovima, ali ne očekuje da će se nešto promeniti u odnosu na dosadašnju situaciju, jer je opozicija, kako je naveo, u nedostatku ideja i sopstvene politike, atmosferu sa ulice prenela u parlament.

"Ljudi koji su tu atmosferu stvarali na ulicama uneli su je u parlament i ceo protekli saziv je protekao u takvim situacijama, a ovaj saziv je faktički od prvog dana krenuo tako (opozicija polagala zakletvu u holu)", rekao je Jovanov za Tanjug.

On je dodao da postoje dva razloga zbog kojih ne očekuje da će se situacija promeniti i da je jedan taj što opozicija, kako je naveo, nema politiku, pa ne može ni da kaže šta ne valja iz njihovog ugla, a drugi razlog je, prema njegovim rečima, taj što od povratka Dragana Đilasa u politiku opozicija primenjuje nasilne metode dolaska na vlast.

Jovanov smatra da je od povratka Đilasa u politiku 2018. godine opozicija počela da primenjuje nasilne metode dolaska na vlast, da izaziva incidente i da pokušava nekim protestima, preko ulice, da dođe na vlast.

''Svi smo imali prilike da vidimo kako izgleda temperament gospodina Đilasa ovih dana i očigledno da on opoziciju oblikuje prema svom temperamentu", ocenio je Jovanov i istakao da će se SNS truditi koliko je god moguće da Skupština funkcioniše u normalnim uslovima.

On je dodao da ne može da bude nekorektan i da ne može da kaže da su oni (vladajuća koalicija) sedeli kao bubice dok je opozicija "pravila cirkus po sali".

"Pokušaćemo u narednom periodu da to svedemo na minimum, da toga uopšte ne bude, da mi mirno sedimo, a oni neka pokazuju građanima Srbije ko su i šta su i kakvi su", istakao je Jovanov.

On je dodao da se sve što se dešava u Srbiji, prema njegovoj oceni, ali i iskustvu, ne dešava tek tako.

"Pokazalo se - i ova 'kuharica' i knjiga koju je Srđa Popović pisao, da je mustra za revoluciju. Sve tamo lepo piše, oni su sve lepo napisali kako i na koji način sprovode obojene revolucije po svetu i kad vidite situaciju koja se dešava kod nas, vidite da je to apsolutno po toj mustri", rekao je Jovanov.

On je istakao da do formiranja prelazne vlade, što je zahtev opozicije, neće doći i dodao da je ta priča prečica za opoziciju da dođe na vlast mimo volje naroda.

"Ne može narodna volja da se zaobiđe tako što ćete da izvedete decu na ulice i da deca vam obezbede ulazak u vlast. To je sramotno samo po sebi da vam deca srednjoškolskog uzrasta krče put ka vlasti. To je nešto što nismo imali prilike da vidimo na našoj političkoj sceni, do pojave ovih ljudi, kao što nismo imali prilike da vidimo i da neko zloupotrebljava svaku tragediju", rekao je Jovanov.

On je ukazao da prelazna vlada ne bi apsolutno imala nikakav legitimitet i dodao da oni koji traže ministarske funkcije imaju, prema poslednjem istraživanju, 1,2 ili 1,5 ili 2,2 odsto podrške kod birača, tako da, kako je naveo, prelazna vlada može da bude samo želja opozicije za Deda Mraza.

Govoreći o protestima, ocenio je da je reč o protestu protiv predsednika Vučića i njegove politike i o pokušaju destabilizacije države.

"Ne postoji način da me ubedite da se baš slučajno dešava na teritoriji Srbije to, plus Kurti sprovodi ludačku politiku prema Srpskoj listi, u RS kreće haos i hajka na predstavnike srpskih stranaka, plus u Crnoj Gori snage Mila Đukanovića najavljuju nekakvu kontrarevoluciju, čak i u Albaniji se dešava da blokiraju ulice, šalju poruke da hoće prelaznu vladu. Gde god Srbi žive, imamo situaciju da neko pokušava da nešto izazove, a onda kao da to nije dovoljno, kao da neko pali čitav Balkan sa idejom da nekome napravi nekakav kamen u cipeli kojim će se baviti u narednom periodu, umesto da se bavi nekim drugim stvarima", kaže Jovanov.

Na pitanje da li odgovor treba potražiti tako što će se sagledati kome je u interesu da destabilizuje Balkan, Jovanov kaže da "nema mnogo administracija koje su takve stvari organizovale po svetu", a da li se desio splet različitih okolnosti i poklapanje različitih interesa ne može da tvrdi jer, kako je naveo, nije na izvoru tih informacija.

"Mogu samo da govorim kao posmatrač, kao neko ko je političar, kao neko ko prati medije, ali sam dovoljno iskusan i dovoljno godina imam da ne verujem u slučajnosti i ne mogu da poverujem da baš tek tako, kao domine, jedna za drugom, otvaraju se različite teme na prostoru, pre svega gde žive Srbi, a zatim i šire", rekao je Jovanov.

Komentarišući izjavu kandidatkinje za predsednika Hrvatske Ivane Kekin, koja je rekla da je strateški interes te zemlje da Vučić ne bude na vlasti, ali i podršku premijera privremenih prištinskih institucija Aljbina Kurtija protestima u Srbiji, Jovanov je istakao da oni neće onoga ko je ponosan i ko se bori za Srbiju, već onoga ko će da bude prihvatljiv za interese Hrvatske.

Dodao je da je ista situacija i kada je reč o premijeru privremenih prištinskih institucija Aljbinu Kurtiju.

"Mi imamo situaciju da naša opozicija itekako prati politiku Aljbina Kurtija. Bilo je situacija da se u istom danu održava sednica Skupštine u Beogradu i privremenih institucija u Prištini i da se iste optužbe ponavljaju protiv Srpske liste i ljudi koji tu listu vode. U Beogradu od strane opozicije, a u Prištini od strane Kurtija i njegovih poslanika, tako da, podrška Kurtija opoziciji u Beogradu je nešto potpuno logično", kaže Jovanov.

Na pitanje koga vidi u pokretu čije formiranje je najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, Jovanov kaže da će to biti prilika da se mnogi pojedinci priključe, te da će pokret biti nadstranački i mnogo širi od onoga što su političke stranke.

On je istakao da očekuje da takav pokret da novi zamajac politici predsednika Vučića i dodao da smatra da je sada prerano da se govori o detaljima.

Odgovarajući na pitanje da li očekuje da se socijalisti priključe pokretu, Jovanov kaže da je to pitanje za njih, da oni o tome treba da odluče i da je dobrodošao onaj ko je iskren partner.

"Ako će neko biti iskren partner, mislim da je dobrodošao, a ako neko smatra da će po principu 'umiljato jagnje dve majke sisa', pa će na ovu i na onu stranu da puštaju pipke, pa će jedni da idu po emisijama i govore protiv vlasti, a drugi će da izdaju saopštenja kako su čvrsto uz SNS i Vučića... Znate šta, niko nije mali, svima nam je sve jasno i sve u redu", rekao je Jovanov.

