Reagovali tek posle 10 dana ćutanja; Sramno saopštenje UDUS-a

Ćutali su 10 dana na napade Stevana Filipovića, pustili su da se iživljava nad kolegama, bez reakcije.

Saopštenje prenosimo u celosti:

"Dragi članovi Udruženja dramskih umetnika Srbije,



Nakon poziva vašeg Predsedništva da se petnaestominutnom tišinom i čitanjem saopštenja pre izvođenja predstava oda počast nevino stradalim u Novom Sadu i izrazi podrška studentskim zahtevima i blokadama usledilo je mnoštvo reakcija. Zahvalni smo svima koji su se na ovaj poziv odlučno odazvali – ansamblima predstava, ali i pojedincima i grupama, a posebno rukovodiocima ustanova koji su solidarno stali uz svoje zaposlene i radno angažovane. Nažalost, naš je poziv još jednom poslužio i kao povod za sukobe i to među članovima, što je naročito obeshrabrujuće. Kao javni delatnici moramo biti svesni razmere štete koju napadi na kolege mogu poprimiti i odgovornosti koju imamo jedni prema drugima.



Obraćamo se javnosti povodom napada na našeg kolegu Ivana Bosiljčića upućenim od strane takođe našeg kolege reditelja Stevana Filipovića koji je na društvenim mrežama izrekao najstrašnije uvrede i neistine o Ivanovom navodnom izostanku podrške studentima, nakon čega su na njegovom instagram profilu, koji prati ogroman broj ljudi usledile salve jezivih pretnji u komentarima. To najpre nije istina jer je Ivan tu podršku i dao i pokazao. Osim toga, takva vrsta targetiranja u potpunosti je izvan principijelnog stava Udruženja, koji je u mejlu upućenom članovima izričito naglašen. A to je da svako ima pravo i na drugačije mišljenje i na neutralnost. Postoje oni koji načelno podržavaju zahteve studenata ali nisu sasvim saglasni sa načinom podrške koji je predložen. Ima onih koji nisu u mogućnosti da je na predloženi način pruže. Svesni smo da predloženi način možda nije idealan ali trudimo se da se držimo principa da sačuvamo jedni druge. Molimo sve da se strogo drže ovog principijelnog stava kako se naša namera da zaštitimo ljude ne bi izrodila u dodatno podgrevanje tenzija i međusobnih netrpeljivosti.



Najoštrije osuđujemo ovakve napade upućene od strane bilo koga, bilo kome i svakoga ko to ubuduće bude činio smatraćemo zlonamernim podrivaocem našeg ogromnog truda da kao branša časno branimo osnovne principe humanosti.



Molimo takođe ansamble da gde god se proceni da ne postoje uslovi za čitanje našeg saopštenja (bilo zbog neslaganja većine ili bezbednosnih rizika) da se to ne čini i da niko nikoga zbog toga ne targetira. Molimo i ostale članove koji se ne slažu da, takođe, ne targetiraju one koji žele da podrže tekst saopštenja. Apelujemo na individualnu i čojstvenu odgovornost i zrelost – da podjednako koliko štitimo sebe i druge, zaštitimo i druge od sebe.



Studenti su nas podsetili da snaga počiva iznad svega na zajedništvu. U tom smislu ne smemo između sebe ponavljati nasilje protiv koga se borimo.



Za Predsedništvo UDUS-a

Nebojša Dugalić, predsednik"

Autor: Dubravka Bošković