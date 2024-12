'INTERESOVALO IH JE SAMO RUŠENJE GRADSKE KUĆE' Vučić o opoziciji i nedostatku empatije nakon tragedije u Novom Sadu: Sve je došlo sa strane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je gostujući u Hit Tvitu emisiju pod nazivom "Kad tuga progovori" u kojoj su gostovali članovi porodice Firić koja je u tragediji na Železničkoj stanici u Novom Sadu kada se obrušila nadstrešnica, izgubila tri člana porodice.

Majka petogodišnje Sare i devetogodišnje Valentine koje su nastradale u tragediji kada se nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu rekla je da kada gleda proteste "ne želi da se ljudi tuku niti incidente i da ne želi da se to radi u ime njene dece".

- Trudim se da to ne gledam, htela sam samo da oplačem svoju decu u miru, ali to nisu dozvoljavali.

- Kada gledam sad ove proteste, sve to stvarno ne želim, ne želim da se ljudi tuku, incidente, ni ja ne bih želela ni moja deca, ne želim u njihovo ime da se to radi.

- Pošto su se ljudi hvatali za političke stvari, to su gadosti kojima su nas te grupe naučile, u ovoj zemlji se ne zna ko je odvratniji od United Grupe i ostalih... Problem je ovde rekao bih u tome što mi nikoga ne poštujemo, što imamo manjak empatije a višak prava da nekoga kritikujemo, izgovaramo najteže, moguće reči. Ako izlazite danima na ulicu, a ti ljudi kažu nemojte i niste to radili zbog nas, oni se nisu setili ni formalno da upute saučešće, a kamo li da odu na groblje - istakao je potom Vučić.

- Nisu se setili da izdiktiraju saopštenje, izjavu. Nisu bili zainteresovani za to. Interesovalo ih je rušenje Gradske kuće. Sve je to došlo sa strane, od strane pojedinih obaveštajnih agencija, koji su to istakli ovde kao novi simbol borbe, a plodno tle je tragedija koja se dogodila. Politička opozicija nema nikakav plan i program. Nikome nemam nameru da se dodvoravam. Imaju samo jedan te isti tupavi predlog - prelaznu vladu - rekao je Vučić.

Podasetimo, u svojoj bolnoj ispovesti istakli su da se tome niko nije nadao, ali i prisetili bolnih trenutaka samo noć pre strašne nesreće.

- Niko se tome nije nadao. Krivila sam sebe što sam ih taj dan pustila da ide, njegova mama što ih je zvala da dođu, moja majka što ih je pakovala. Najgore je što je moja Sara, mlađa ćerkica, došla veče pre toga, zagrlila me i pitala ko će sutra umreti — to nikada neću izbaciti iz glave. Da sam je poslušala tada, da sam joj rekla da ne lupa gluposti, nastavila je da se igra. Vrtela sam po glavi da nije nešto sanjala, ne znam, to se nikada ne može zaboraviti - dodala je.

Deda devojčica je dodao da su građani palili sveće na stanici, što je njima značilo kao porodici.

- Proglašeno je bilo tri dana žalosti, trećeg dana sam videla da jedna strana poziva na proteste, dan sahrane... Već popodne je nastao haos u gradu - ispričala je tetka.

- Htela sam da svoju decu oplačem u miru, ali nisu dozvolili.

