'VUČIĆ JE PODIGAO LESTVICU DEMOKRATIČNOSTI' KENA: CRTA potpomaže i dobija novac od naručioca koji žele da nanesu štetu Srbiji i Srbima

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je juče da će ukoliko je tačno istraživanje CRTE i ako se na savetodavnom referendumu, za koji je rekao da će biti održan ovako ili onako, pokaže da nema poverenje građana, dan nakon toga podneti ostavku.

Narodni poslanik Radoslav Milojičić Kena kaže da je Aleksandar Vučić podigao Srbiju iz pepela, i da je on "brana" opoziciji koja pokušava da uništi Srbiju.

- Dogodilo se ono što se događa 10 godina unazad. CRTA potpomaže svojim prjateljima, onima koji žele štetu Srbiji i Srbima. Naravno da je Vučić podigao lestvicu demokratičnosti, niko posle njega neće moći da vlada sa 10 posto podrške. I Krstić i ja smo bili u Demokrastskoj stranci, i tada niko nije dobio preko 20 procenata. Najviše kada je lista dobila to je 37 odsto, to je 2008 godine. Vučić ne želi da vlada sa 35 kako kaže CRTA - rekao je Kena.

Prelaznu vladu opozicija nikada neće dobiti, ponovio je Kena.

- Predsednik je to rekao, i uvek će im reći. Referendum je ustavan, imamo vlasti, oni moraju da krenu od prvog razreda bavljenja politikom. Oni jesu pokvareni, nemaju veze sa politikom, a nisu glupi. Ovde su pokazal da nisu glupi. Ni oni ne veruju da su ta istraživanja plaćena i ne žele da se bave politikom pošteno - dodao je Kena.

- Predsednik je ironičan kad kaže da ima poverenja u Crtu... Treba je prepoznati, tu ironiju. Ako oni tvrde da je to tako, hajde da proverimo. Crta uživa poverenje stranih donatora. I onda on kaže "okej, ako oni tvrde to, hajde da proverimo". Opozicija se obično diči time što kaže Crta. Oni imaju običaj da dok se rušu Stari dvor, šef Crte sedi na N1 i govori da su protesti mirni, a iza njega vidimo da se sve lomi i ruši. U svakom slučaju imamo to istraživanje i predsednik želi da efikasnim metodom sve proveri. On neće da ostane na vlasti, ako nema legitimiteta - rekao je Krstić.

Marketinški stručnjak Nebojša Krstić ističe da ako predsednik Srbije ne bude imao podršku na referendumu, niko ne treba da ga tera da da ostavku, već da će to sam uraditi.

- Taj savetodavni referendum bi predstavljao ozbiljnu anketu. On ne bi ništa odlučio, već bi pokazao raspoloženje građana. I to je ustvari dobra stvar. Sva istraživanja se rade na nekim uzorcima, ispitanicima... Znamo ankete telefonom, po stavovima... U svakom slučaju imamo uzorke, i tada se sve izračuna kako misli većinsko stanovniptvo. Referendum je isto nešto na šta ima pravo svaki punoletni građanin. I Vučić kaže ako na referendumu imao podršku, istog dana daje ostavku. I sad, bilo je logično da Crta i opozicija to prihvate... - navodi Krstić.

Novinar Politike Bojan Bilbija dodaje da je napisano da je na 1.030 ispitanika reklo da je Vučić u manjini, ali ovde treba obrnuti stvari, jer, to što je Vučić predložio jeste besprekorna postavka, gde, ako postoji sumnja da se vlast srušila, imamo priliku to da proverimo.

- Srbija ne sme da stane, mora da se razvija... Da bi živela zemlja... Ključna je stvar riča o legitimitetu. Vučić uvek insistira na legitimitetu, i ako pogledamo kroz njegovu karijeru, kako se on odnosio prema tome, vidimo legitimitet, besprekoran - dodao je Bilbija.

Autor: Dubravka Bošković