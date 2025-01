DAČIĆ: Opozicija neće savetodavni referendum jer znaju da bi rezultati po njih bili poražavajući

Dačić ukazuje da se šire razne informacije i dezinformacije o navodnim istraživanjima javnog mjenja gde ispada kao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nema podršku, te istakao da svi znaju da je situacija drugačija.

Opozicija neće savetodavni referendum o poverenju predsedniku Srbije jer bi rezultati bili poražavajući po njih, ocenio je potpredsednik Vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Kako je rekao za TV Prva, šire se razne informacije i dezinformacije o navodnim istraživanjima javnog mjenja gde ispada kao da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nema podršku, te istakao da svi znaju da je situacija drugačija.

"Ne samo istraživanja, nego i izbori govore da je (Vučić) pobedio, dva puta je pobedio u prvom krugu. Kada imate situaciju da je predsednik Vučić najpopularniji političar, da ima najveću podršku, a da s druge strane to potpuno dezavuišu razni opozicioni ili aktivistički pokreti i partije, onda imate reakciju, koja znači ako je to tako, hajde da proverimo. Da proverimo i da budemo načisto sa tim, da li kao vlast imamo podršku ili nemamo", naglasio je Dačić i istakao da je to ideja savetodavnog referenduma.

On je naveo da je, ako se ustanovi da te podrške nema, sam predsednik Srbije rekao da će da podnese ostavku.

"Međutim, svi znaju da je situacija drugačija i da bi rezultati po opoziciju bili potpuno poražavajući. Zato njima i ne pada na pamet da u tome učestvuju, jer oni ne bi nigde da učestvuju u merenju snage", rekao je Dačić.

Ministar je istakao je da politizacija incidenata u Srbiji i destabilizacija stanja u zemlji može da koristi samo neprijateljima Srbije i da je zato veoma bitno da se svi problemi vrate u institucije i da se tamo o njima razgovara.

"Svi bi tome trebalo da doprinesu sa svojih pozicija, bilo da su u vlasti ili u opoziciji, o čemu je govorio i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Jedna od tih ideja je bila i ideja o savetodavnom referendumu", rekao je Dačić.

Podsetio je i na naslovnu stranu lista "Danas", gde je Vučić upoređen sa Hitlerom, i istakao da je to jedna od najvećih uvreda za srpski narod, jer je, pored ruskog i poljskog naroda, srpski narod bio najveća žrtve Hitlerove politike.

Autor: Aleksandra Aras