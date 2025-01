DANAS VELIKI SKUP SNS U JAGODINI: Vučić predstavlja NOVI POKRET i plan Srbije do 2032. godine

Srpska napredna stranka (SNS) organizuje skup u Jagodini. Aleksandar Vučić najaviće osnivanje pokreta i plan za Srbiju do 2032. godine.

Srpska napredna stranka (SNS) organizuje danas u 17 sati veliki skup u Jagodini, na kom će, sva je prilika, biti promovisano i osnivanje novog političkog pokreta za narod i državu. Među govornicima je i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je, govoreći o okupljanju u Jagodini, najavio da će na skupu pokušati da predstavi kako vidi budućnost Srbije i naglasio da država mora da napravi plan do 2032. godine jer dolazi do velikih promena u svetu.

Ranije je pozvao građane da daju ime pokretu, a dao je naznaku i ko bi se mogao da bude njegov deo.

- Tu će biti profesora, lekara, govoriće ljudi koje ste malo viđali u javnosti, još malo ili nimalo u političkom životu. Možda će neku reč da kaže Ivica Dačić, još nije odlučeno, ali nekoliko reči ću ja da kažem. Pokušaću da predstavim, šta je to, gde i kako vidim budućnost Srbije - rekao je Vučić.

Miloš Vučević

Premijer Srbije Miloš Vučević rekao je da se očekuje veliki skup i da će biti poslate važne poruke, kao i šta je smisao i suština Pokreta za narod i državu.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u Jagodini biti sa ministrom Ivicom Dačićem i mnogim ljudima koji do sada nisu bili politički aktivni. Upravo to je suština tog pokreta, kako smo ga za sada neformalno nazvali Pokreta za narod i državu, da objedinjujemo ili pozivamo da pod isti štit ili sa istim štitom za odbranu otadžbine stanu ljudi koji do sada nisu bili politički aktivni ili nisu pripadali strankama, ali prosto vide Srbiju kao slobodnu i nezavisnu državu - kazao je Vučević nakon obilaska gradilišta "Ložionice",.

Brnabić: Ima mesta i za studente

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je da je pokret za narod i državu koji se pravi od suštinske važnosti za budućnost Srbije. Rekla da u tom pokretu ima mesta i za mlade ljude i studente, posebno imajući u vidu da su, kako je rekla, na protestima nosili zastave Srbije i transparente "Nema predaje".

- Verujem da ti mladi ljudi mogu da vide pokret kao nešto što je njihova kuća i da vide da postoji neka nova snaga koja je u ovom trenutku zaista izuzetno potrebna, suštinski potrebna zato što je to takođe i poziv na dijalog i razgovor - istakla je Brnabić.

Autor: Jovana Nerić