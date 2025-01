VELIČANSTVEN SKUP U JAGODINI! Vukelić za Pink: Preko 100.000 ljudi, a 200 autobusa nije ušlo u grad

U Jagodini je održan veliki skup kojim je udaren temelj budućem pokretu, a čije je osnivanje ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Narod u Jagodini okupio se u velikom broju, što dokazuju brojni snimci, a prisustvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića izazvalo je oduševljenje prisutnih, koji su uzvikivali reči podrške.

Dejan Vukelić, zamenik glavnog i odgovornog urednika lista Informer rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da je očekivao veliki broj ljudi na skupu ali da nije očekivao ta će u tolikom broju.

- Prema našim procenama bilo je preko 100.000 ljudi, ne računajući ljude koji nisu uspeli tmao da stignu. Skup je kasnio sa početkom i sam predsednik Vučić je objavio video na Instagramu da on nije mogao da se probije od gužve, oko 200 autobusa je ostalo na naplatnoj rampi kada je on prolazio. Zaista neverovatan skup i jedna slika, to je zaista bilo potrebno Srbiji. Neophodnost je da Srbija to vidi i da se formira jedan narodni skup. Mi aktivno već neko vreme imao aktivno pokret koji je protiv Srbije i moralo je ono sinoć da se desi i desavaće se još takvih skupova. Ovo je moralo sinoć da se desi i da se jasno vidi ko je narod i ko ima pravo da sebe zove narod. Imate čoveka koji je sam blokirao ulicu i udarao glavom o kombi i njega će Šolakovim medijima nazvati narodom. Jer oni se već jako dugo lažno predstavljaju kao narod. Jer većinska Srbija je utihnula i ovo i mora malo ta većina da postane glasnija i to sinoć je bio prvi korak - rekao je Vukelić.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa rekoa je u Novom jutru kod Jpvane Jermeić da nije ono sinoć bila većinska Srbija to je bio smao jedan mali deo ima mnogo ljudi koji nisu došli, sinoć u jednom trenutku nije bilo mesta gde će stati svi ti ljudi koji su krenuli na skup.

- Nisu bitni tu brojevi, onaj skup je grandiozan to je veličanstven skup sa jasno definisanim porukama, brojevima se bavi ona druga strana Šolakovi mediji koji su se prodali u svakom smislu. To njihovo prebrojavanje što oni rade oni to rade u sklopu obojene revolucije. Mi smo u sred obojene revolucije, kada izvedete dece uto je predzadnja faza, a zadnja faza je krv na ulicama, oni pokušavaju na svaki način da proizvedu neko nasilje i neku nesreću. Oni su najavili generalni štrajk što znači da ništa ne radi ali juče su skoro svi radili. Ja sam juče krenuo na Informer i gledao sam sliku dece na ulici od 14 godina , onda sam prošao preko Vračara tam oje bil orestorana koji nisu radili pored Kalenića su svi radili i na najjačem opozicionom mestu nije radilo 5 odsto objekata. Na Šolakovim medijima kada im je redovan dan objave 400 tekstova, a juče su kada su ti imediji imali generalni štrajk objavili su oko 500 tekstova - rekao je Milovanović.

One je dodao da se na skupu se pojavio i najbolji endokrinolog i najbolji student koji ima se desetke, a plenum je rekao da se ograđuje od njega.

Dejan Bulatović, narodni poslanik govoreće o studentskim protestima naveo je primer svog sina i probleme skojima se ssreće zajedno sa mnogim drugim studentima.

- Moj sin je student Poljoprivrednog fakulteta i ima ambicije da bude dobar student, njemu je uskraćeno to pravo on ne može da izlazi na ispite i mnogo je ljut zbog otga i kaže da je mnogo njegovih vršnjaka isto nezadovoljno . Apsurd je da rektor univerziteta kad ga pitaju šta ćemo sada on kaže ništa nismo izgubili. Imate studente koji plaćaju stan i menzu, a ništa nisu uradili - rakao je Bulatović.

Govoreći o skupu u Jagodinu on je naveo da su njegov najveći utisak zastave Srbije koje su se vijorile i ta ljubav prema zemlji Srbiji, a do pre nieki dan smo imali snima predstave koja obiluje vređanjem zemlje i u jednom delu predstave se glumica ispovraća nad srpskom zastavom.

- Zamislite da neko povraća od naših glumaca na hrvatsku zastavu, svi bi onda rekli Srbi su fašisti. Nisu Srbi fašisti već oni koji podržavaju studente. Draga deco koja blokirate da vas bude sramota ko vas podržava, ja vas savetujem da volite svoju zemlju i da ljubiti svoju zastavu - rekao je Bulatović.

Autor: Dalibor Stankov