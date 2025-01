OVO JE KAP KOJA JE PRELILA ČAŠU Miloš Vučević otvoreno o ostavci na mesto premijera. Otkrio i deo razgovora s predsednikom Vučićem

Predsednik Vlade u ostavci i predsednik SNS Miloš Vučević istakao je za Euronjuz da je ostavka isključivo njegova odluka.

-Podneo sam ostavku zbog razloga koji su me naveli da takvu odluku donesem. Nakon konsultacija sa predsednikom, mojom porodicom, saradnicima, gradonačelnikom Đurićem, saopštio sam javnosti da je to moja nepopziva odluka. Nadam se da moja odluka pomogne da se smire tenzije i da kada se dese neke stvari snose se odluke po objektivnoj odgovornosti. To je kap koja je prelila čašu. Mnogo toga se dešavalo.

Prihvatio je predsednik moju odluku, imali smo to jutro dug razgovor, iako to usložnjava političke okolnosti, naveo je Vučević.

- Odluka je ispravna, nije iznuđena. Isključivo je moja poruka. Gradonačlenik Novog Sada se usaglasio sa mnom da donese istu odluku. Smatramo sebe odgovornim za sveukupnu situaciju.

Autor: Snežana Milovanov