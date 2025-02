Brnabić za TV Pink: Ko god je oranizovao listu govornika na blokadama u Novom Sadu nije dobro mislio studentima

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić rekla je u Novom jutru na TV Pink kod Jovane Jeremić da je preponosna u ono što radi i što je deo tima Aleksandra Vučića i da duboko veruje u ono što radi.

- Počastvovana sam što sam član Srpske napredne stranke i mislim da smo uradili mnogo dobrih stvari za Srbiju i to je razlika između nas u SNS-u i svih ostalih - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da nem isli da su savršeni i bogom dani ali da rade.

- Svakako da postoje i loše stvari ali smo takođe stranka koja ume da sluša da razume i da ume da se menja i to je još jedna razlika između nas u SNS-u i svih ostalih - kaže Brnabić dodajući da im je Srbija na prvom mestu.

On je rekla da u u ovim izazovnim vremenima kada su učestali napadi i spolja i iznutra mislim da je za nas važno da objašnjavamo ljudima šta smo sve postigli i šta nameravamo tek da uradimo ali takođe i da slušamo i da se menjamo.

- I to je ono što je predsednik Vučić radio u poslednjih 48 sati u Rasinskom okrugu on je sedeo sam sa ljudima i slušao i dobre i loše stvari i odgovarao i borio se - rekla je Brnabić.

O blokadama u Novom Sadu ona je rekla da se desilo ono što je Proglas kao neka parapolitička organizacija Dragana Bjelogrlića i najvio prkeo onoga što je rekla Ivanka Popović, bivša rektorka.

- Ona je u jednom trenutku sve nas nazvala radiklaskim šljamom. Ona je iz tog Proglasa, a ona je bila rektor u vreme kada je taj 'radikalski šljam' bio na vlasti i tada joj taj 'radiklaski šljam' ni malo nije smetao ona je čak tražila i drugi mandat i kada nije uspela da dobije drugio mandat nastao je taj šum u komunikaciji - rekla je Brnabić.

To dosta govori o njoj o nama govore rezultati dodala je Brnabić.

Kako je rekla ona je ruku pod ruku sada zajedno sa Đilasovom opozicijom preuzele proteste studenata.

- Zanimljivo je da su to sve ljudi koji su i ranije pokušavali da zloupotrebe druge tragedije kao što je onaj monstruozan događaj u Ribnikaru, kada su oni pokušavali da preuzmu proteste Srbija protiv nasilja koji su zaista započeli kao jedan osećaj građanski i bunt, osećaj tuge, potreba za zajedništvom i empatijoom - rekla je Brnabić.

Dodaje da su oni tada registrovali udruženje 'Srbija protiv nasilja' i da je to udruženje registrovala Demokratska Stranka i to u jednoj kafani ksa nazivom 'Estrada'.

- Kada su oni preuzeli to sve j propalo i vi vidite tu ljude kao što je Marinika Tepić koja je preuzela i deo studenskih protesta i koja je postala čuvenom rečen icom da roditelji nemaju tapiju na bol. Imate Biljanu Stojković koja se proslavila sa žaljenjem uz pesmu Makarena ispred Skupštine takođe kao izraz tuge i empatije. To su sad ti ljudi na čelu sa Daraganom Đilasom i Draganom Šolakom. I to je velika sramota - rekla je Brnaić.

Ona se zahvalila studentima koji su se ogradili od njih .

- Imate snimak kako je veliko broj studenata vikao Zoranu Kesiću vi nas ne predstalvjate. Ko kood da je sastavilo listu govornika nije im dobro mislio - dodala je Brnabić.

Dodaje da je tu očigledno Šolak umešan i da se jutros tamo snimila i emisija Mentalno razgibavanje očigledno je da su Šolakovi mediji iskoristili trenutak.

Ona jse zapitala kakve veze ima sa tragedijom i sećanjem kada na protestima i blokadama vidimo trubače i prase koje se peče na ražnju, gde je stvorena jedna karnevalskaa atmosfera.

- Sa druge strane jako je važno da se setimo šta je predsednik Aleksandar vućić radio sa premijerom Vučevićem i gradonačelnikom Novog sada. Oni su bili na sahranama i obišli povrđenje i njihove porodice. To zaista nije lako ali od toga nisu bežali i razgovarali su stalno sa tim ljudima. Aleksandar Vučić bio je sa porodicma koje su izgubile više članova kao što je porodica Firić, sa sdrue strane vi imate one koje nisu čak izjavile ni saučešće koje ne znaju ni imena nastradalih niti ih to zanima - rekla je Brnabić.

Ona je podsetila na situaciju kada je Miloš Jovanović pokušao da prekine kolegijum u Skupštini.

- To pokazuje njihovu bezidejnosti nedostatak bilo kakve odgovornosti. Vi pokušavate da prekinute sednicu na kojoj treba da se konstatuje ostavka premijera koju su oni tražili. Blkiraju pokušaj podizanje plata i penzija. Ali misim da je poenta da se pokaže ružna slika Srbije u kojoj vlada politička nestabilnost i anarhija i to je ono što nije istina i ja to ne mogu da dopustim.

Ona je rekla da mi nemamo političku krizu, jedina kriza koju imamo je kriza opozicije, ljudi ne žele ovakvu opoziciju.

- Opoziciju nije bilo briga za legitimitet ni kad u bili vlast kamo li sada kada su opozicija. Kao što je Bojan Pajtić koji je takođe pokvario studenstske blokade u Novom Sadu svojim prisustvom , čovek koji je bio predsednik vojvođanske vlade kada je izgubilo život 17 osoba i nije podneo ostavku - rekla je Brnabić.

Kako je rekla on kada priča korupcija ubija on polazi od sebe.

- Presedan je i to da je on kao pokrajinski premijer otvorio neke minorne radove rekosntrukciju nekog dela mosta i dao zahvalnicu samom sebi. O takvom čovek use radi i on je podržao blokade- rekla je Brnabić.

Ona je ponovila da svi oni koji su podržali studenske blokade da im nikakvu uslugu nisu učinili, dodajući da bi volela da bi volela da se studenski plenum ogradio od njih.

- Goran Ješić je rekao, nadam se da ćete se lako odreći Vojvodine kao što ste se lako odrekli Kosova i Metohije on u stvari nadajući se da će se vratiti ljudi iz bivše vlasti koji su na proglašenje nezavisnosti Kosova i MEtohija izdali samo jedno saopštenje. On je rako i da je sačuvan pozivni broj za Vojvodinu. Vučić je jsano reako da je Vojvodina deo i ostaće deo Srbije. Sada govorimo o separatističkim namerama, čak i Šolakovi mediji kada izveštavaju oni pričaju o glavnom gradu vojvodine, ništa od toga nije slučajno. Jako je važno što na toj temi insistira Vučić i da mora da se govori Ne , toj e nešto što nećemo dopustiti da se priča nan ačin kao da je to legitimna tema - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da mi imao istorisjek odnose sa Mađarima i ti ljudi nisu za to i da vi tu ne možete da posadite klicu razdora koju ćete negovati.

- Ja molim studente iz plenuma da se ograde od ovakvih izjava, samo se plašim da je plenum pod kapom Dinka Gruhonjića, i onaj nasilni upad u Maticu srpsku i prkeidanje Svetosavske akademije to su sve stvari i dela Gruhonjića i njegove desne ruke Mile Pajić. To su sve stvari od kojih moraju da se ograde mladi ljudi , jer su to ozbiljni udarci na temelje naše državnosti i ustanove. Te stvari ne smeju da se radi mi svi mormao demokratski i jasno da se ogradimo od tih stvari i da kažemo da to ne sme da bude budućnost i da mi svi želimo mi i stabilnost - rakl je Brnabić.

Ona je rekla da svako veliko pitanje može da se reši dijalogom i razgovorom.

Govoreći o špekulaciji ko će biti novi premijer ona je rekla da je jedini vlastan da o tome govori Aleksandar Vučić koji daje ime mandatara, zna se ko ima većinu i iz kojih redova će biti mandatar, narodna volja će se poštovati.

- Što se tiče izbora mandatara u Narodnoj Skupštini je sve spremno, jasna je većina i opet kažem, čini mi se da će ta većina biti još jača- naglasila je Brnabić.

Autor: Dalibor Stankov