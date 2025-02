Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima Srbije poručivši im da će nepokolebljivo uvek štititi Srbiju od onih koji žele njeno uništenje.

- Poštovani građani, Želim da zahvalim svima, i onima koji su učestvovali protestima juče, danas, ali i ogromnom broju građana koji nisu saglasni sa sadržajem tih protesta, na koji su mirno, trpljeivo sačekali okončanje i kraj demonstracija. To je veoma važna lekcija za sve nas, važna jer smo sačuvali mir stabilnost i nadu za budućnost. Ono što je bitno je da razgovori sa profesorima i predstavnicima univerzitetakrenu što pre, da dobro razumeju da je razgovor lekovit i da se do rešenja može doći samo razgovorom. Hoću da se zahvalim svim ljudima širom Srbije, običnim ljudima koji šalju reči podrške, ne meni lično, već pre svega državi Srbiji, zabrinuti za situa ciju u zemlji sa željom da se mnog otoga na bolje promeni. Biću nepokolebljiv kritičar svih onih koji misle da su vašarska atmosfera, EGZIT atmesfera, pravi način da se oda počast stradalima. SMatram da je iskazivanje empatije, podrška i pomoć porodicama najbolji način da se učini. Apsolutno sam nepokoljebljiv u svom sudu da Srbija može i mora da dobije srpsku vladu, ukoliko to bude mogće. Ako ne, onda da idemo na nove izbore - poručio je Vučić u video poruci.

Autor: Jovana Nerić