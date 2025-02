'ZA STUDENTE NAJVAŽNIJE DA SE UĐE U FAZU NORMALIZACIJE' Profesor Petrov: Moram da podržim inicijativu predsednika za otvaranje dijaloga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić juče je u otvorenom pismu rektorima Univerziteta u Beogradu pozvao na dijalog o ispunjenju studentskih zahteva, a rektorski kolegijum danas je taj poziv i zvanično odbio. Dr Vladan Petrov, redovni profesor Pravnog fakulteta, smatra da bi "za studente u blokadi najvažnije bilo da uđu u jednu fazu nekakve normalizacije u kojoj će razum da počne da preovladava".

Dr Vladan Petrov u intervjuu za Blic TV kaže da podržava inicijativu predsednika Aleksandra Vučića za otvaranje dijaloga.

- Moram da podržim, pre svega, inicijativu predsednika za otvaranje jednog takvog dijaloga, iz kog razloga? Zato što sam i sam, nedeljama unazad, govorio da je potrebno otvoriti taj najširi mogući društveni dijalog. I ja zaista ne mislim da on treba da dođe samo sa adrese predsednika. Podsećam da je pre nekoliko dana i predsednik Vlade, koji tada još uvek nije podneo ostavku, na jedan nedovoljno definisan način pozvao rektore, dekane, profesore da dođu, i rekao da su njegova vrata širom otvorena.

"Za studente u blokadi najvažnije da uđu u fazu normalizacije"

Dr Vladan Petrov kaže da je poziva na razgovor bilo i od strane Vrhovnog javnog tužilaštva i to u dva navrata, ali da nije primetio da je konkretan poziv na dijalog došao iz Ministarstva prosvete.

- Pošto sam profesor univerziteta, Beogradskog univerziteta, i pošto jako dobro poznajem način na koji funkcioniše Univerzitet, mislim da bi za studente koji su u blokadi i one koji nisu, najvažnije bilo da uđu u jednu fazu nekakve normalizacije u kojoj će razum da počne da preovladava. To drugim rečima podrazumeva da zaista Univerzitet možda treba da bude taj koji će da okupi sve svoje studente, one koji su legalni i legitimni predstavnici, i one koji to nisu nego predstavljaju studenske plenume, da oni prvenstveno sednu za isti sto, da ljudi od najvišeg autoriteta na Univerzitetu - sa Pravnog, Građevinskog fakulteta i ostalih relevantnih fakulteta, možda naprave jednu komisiju, kaže Petrov.

Autor: Pink.rs