Petrov: Moramo raditi na dijalogu, plenumi nisu uvek saglasni u svim odlukama

Profesor Pravog fakulteta u Beogradu, Vladan Petrov izjavio je da je potrebno graditi poverenje i uspostaviti dijalog ocenivši kao pozitivnu odluku Univerziteta o osnivanju radnih grupa koje će se baviti stručnom procenom ispunjenosti studentskih zahteva.

Ove grupe će pisati izveštaj koji će morati da se predstavi rektorskim kolegijumima i studentskim plenumima.

"Oni su ovo već ranije najavljivali, i jako je dobro da je ova odluka doneta", rekao je on za B92.

Profesor Petrov je istakao da studentski plenumi nisu zakonski utemeljene institucije, a onda je naveo sve članove radnih grupa koji su sa Pravnog fakuteta, za koje tvrdi da su neki od njih i elitni stručnjaci.

"Ukažimo poverenje tim ljudima jer su rešili da rade posao stručno i institucijalno", napomenuo je on.

Petrov je potom prokomentarisao da će odluku o produžetku akademske godine donositi plenum, a ne rektorske grupe.

"To je izvesno 'koketiranje' univerziteta sa onima koji su u plenumu, ali mislim da je ona prihvatljiva, kako bismo mi ubedili ljude u plenumu", naveo je.

On je rekao je od početka posmatrao organizaciju plenuma, ali da može primetiti da plenumi nisu uvek saglasni u svim odlukama.

"Mi želimo da gradimo poverenje sa njima, kako bismo došli do rešenja", dodao je Petrov.

"Moramo imati pruženu ruku, ali to ne znači da smo se svi mi predali, da držimo pruženu ruku koja lebdi u vazduhu. Moramo graditi poverenje i doći do toga da održimo dijalog. Dijalog u ovoj situaciji nije prazna mantra, dijalog nije strašna reč," poručio je on.

O rektorskom kolegijumu je rekao da je to telo na čijem je čelu rektor, prvi čovek univerziteta, hteo je da pokaže da on ne želi da razgovara sa prvim čovekom države.

"Ne vidim šta je loše u tome da prvi čovek Univerziteta ode da razgovara sa predsednikom Srbije, u krajnjem slučaju da mu objasni kako njihovo telo funkcioniše u poslednje vreme, razgovor ne podrazumeva prihvatanje datih uslova," rekao je Petrov.