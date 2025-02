Otac Arsenije poziva studente da bojkotuju Dinka Gruhonjića, ali i Jovu Bakića, Zorana Kesića: Koga mi imamo ovde? Koji on hleb jede? U kojoj državi on živi? (VIDEO)

Otac Arsenije u svom obraćanju javnosti pozvao je studente da ignorišu profesora Dinka Gruhonjića, predavača na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. On je upozorio na Gruhonjićeve ranije izjave i delovanje, ističući da on ne bi trebalo da ima uticaj na mlade ljude koji će u budućnosti zauzimati ključne pozicije u društvu.

- Pozivam studente da ga ignorišu, da nikako ne pomisle da njega nešto poslušaju… Nije on professor elektrotehnike , nego to su ljudi koji će jednog dana možda biti ljudi koji će da vode ovu državu. Filozofski fakultet, političke nauke, pravni, ekonomski, to su ljudi koji će jednoga dana biti u vrhu vlasti. Taj čovek ponovo diže glas, ponovo diže glavu i on informativnim agencijama objašnjava da će oni da povedu student, da on ima političku varijantu koga će da predloži – kazao je otac Arsenije, a prenosi Youtube kanal Ortodox.

Otac Arsenije se osvrnuo na to da Gruhonjić često kritikuje političke prilike u Srbiji i da je ranije iznosio stavove koji, prema njegovom mišljenju, mogu biti štetni po državu i društvo. Posebno je istakao Gruhonjićeve izjave sa ultra ustaškog skupa u Dubrovniku, gde se, kako tvrdi, profesor šalio na račun svog imena, upoređujući ga sa zloglasnim ratnim zločincem Dinkom Šakićem.

Osim kritike Gruhonjića, otac Arsenije se osvrnuo i na Zorana Kesića, koga je optužio da pokušava da opravda profesorove postupke u svojoj emisiji "24 minuta sa Zoranom Kesićem". Istakao je da studenti treba da bojkotuju i njega, jer, prema njegovim rečima, promoviše vrednosti koje nisu u skladu sa interesima Srbije.

- Apelujem na naše drage studente da, isto tako, kao što sam apelovao da bojkotuju i Jovu Bakića, i Dinka Gruhonjića, da bojkotuju i Zorano Kesića. Oni nemaju pravo nikako nigde da se pojave pred našim studentima. Dok, nemam ništa protiv, ja sam bio grešnik, pokajao sam se, ispovedao sam I oprašteno mi je, ukoliko prihvate svoju krivicu i javno, ali baš javno, neispovede svoju krivicu i otvoreno kažu da se kaju zbog toga… Oni nemaju pristupa ne samo studentimo, nego oni ne bi trebao da imaju pristupa uopšte u javnu prostoru naše države – istakao je otac Arsenije.

Takođe, osudio je izjave u vezi sa statusom Vojvodine i navodne predloge da bi ona trebalo da bude deo Hrvatske ili Mađarske umesto Srbije. Smatra da takvi stavovi nisu prihvatljivi u akademskoj zajednici i da osoba koja ih iznosi ne bi trebalo da predaje na univerzitetima u Srbiji.

- Kaže, čoveče, Božiji, crkve niču po Vojvodini… Ali, kaže, neka grade, samo neka grade. Mi ćemo, kaže, jednoga dana, te crkve da skvotiramo, da ih pretvorimo u skvotove i u pabove. Skvot je, na engliskom jeziku, u tom zapadnom svetu, postoje te napuštane kuće, i onda tu dođu, uđu ovi klošari, beskućnici, hipici, pankeri, narkomani, propaliteti, i uđu tu, i tu se lepo baškare, ne može niko da ih izbaci. To je skvot. Ako on, sebe, i svoje istomišljenike, poredi i poistovećuje sa tim skvoterima, nema ništo protive. Znači, propaliteti, klošari, narkomani, alkoholičari, kriminalci, pankeri, izluđeni, a oće oni takvi da uđu u te crkve? Kaže, a pored toga pretvorićemo ih i u pabove – rekao je otac Arsenije.

Na kraju svog obraćanja, otac Arsenije je apelovao na studente da pokrenu peticiju kojom bi se zatražilo da Dinko Gruhonjić bude razrešen profesorske dužnosti na novosadskom univerzitetu. Pozvao je akademsku zajednicu da ne dopušta delovanje ljudi koji, prema njegovom mišljenju, rade protiv interesa Srbije i srpskog naroda.

- Užas. Strašno. Koga mi imamo ovde? Koji on hleb jede? U kojoj državi on živi? Kakav god da je taj predsadnik? Burazuru, jel ti se ne sviđa? Ma idi odavde, čoveče. Onda si ti licemer. Ako ti se sviđa, ćuti i na demokratski način, lepo, ljudski, pristojno. Kaži šta ne – zaključio je otac Arsenije.