Vučević: Skup u SM narodni sabor, deklaracija odgovor naroda na separatističke težnje

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je da sutrašnji skup u Sremskoj Mitrovici predstavlja narodni sabor i da nije stranački skup i dodao da veruje da će na sa skupu biti izglasana deklaracija o Vojvodini, za koju je ocenio da je odgovor srpskog naroda iz severne pokrajine na pokušaje određene grupe ljudi u Vojvodini da revidiraju ustavno-pravni poredak Srbije.

"Nikakva stranačka obeležja nećete ni videti. Mi učestvujemo i kao Srpska napredna stranka u smislu da smo pozvali svoje članstvo da se pridruži, ali je on nadstranački, on je državni, on je narodni sabor, on je naše sretenje na Sretenje. On je odgovor naroda u Vojvodini na ono što neko pokušava da nam nametne, izmišljajući lažnu naciju i pokušavajući da na mala vrata otvori pitanje ustavno-pravnog položaja Vojvodine u Srbiji, suštinski pripremajući teren da Vojvodina bude sutra republika", rekao je Vučević nakon obilaska Državnog arhiva, odgovarajući na pitanje novinara da prokometnariše tvrdnje pojedinih medija da je sutrašnji skup u Sremskoj Mitrovici stranački skup SNS.

On je dodao da veruje da će sutra nekoliko desetina hiljada ljudi izglasati Deklaraciju o srpskoj Vojvodini kao snažan i jasan odgovor srpskog naroda o tom pitanju.

Na pitanje da prokomentariše značaj deklaracije o Vojvodini, on je istakao da je u njoj suštinski pretočena i opisana većinska želja građana iz tog dela Srbije da niko ne sme da se igra sa državom i državnim integritetom, kao i da je u toj deklaraciji prepoznato da postoji grupa ljudi u severnoj pokrajini, pre svega u Novom Sadu, koja nije velika, ali koja koristi svoju šansu da na "mala vrata revidiraju ustavno-pravni poredak i uređenje države Srbije".

"Ovo je jedna narodna reakcija, politička reakcija na te događaje, pošto moraju da razumeju da je Vojvodina suštinski sve suprotno od onoga što oni tvrde... Sa samim nastankom maja 1848. u Sremskim Karlovcima i proglašenjem Vojvodstva Srbije i Tamiškog banata, Vojvodina je stvorena, sanjana i živela kroz borbu i želju da se ujedini, prisajedini sa maticom, sa Srbijom. Ona nije pravljena kao neki antipod, ona nije pravljena kao autonomna pokrajina u Srbiji, ona je pravljena u kontekstu očuvanja srpskog identiteta u Ugarskoj, odnosno u Austrougarskoj", ukazao je Vučević.

Dodao je da očekuje da će deklaracija biti usvojena i u Narodnoj skupštini, sa nešto izmenjenim sadržajem, jer smatra da treba da se razgovara i sa Savezom Vojvođanskih Mađara i da se čuju i njihovi predlozi za deklaraciju, ali i da se čuju predlozi Bunjevaca, Slovaka, Rumuna i ostalih naroda koji žive u Vojvodini.

"To je naš odgovor, odgovor naroda, u odnosu na one koji imaju separatističke težnje i misle da na talasu nesreće i teških dana za Srbiju mogu da se dočepaju nečega što im ne pripada", istakao je Vučević.

