Premijer Miloš Vučević prisustvovao je otvaranju izložbe u Državnom arhivu Srbije i tom prilikom čestitao svim građanima Srbije i Republike Srpske Sretenje i pozvao sve da u narednih 10 dana pogledaju Dečansku povelju.

On je odgovarajući na pitanje novinara istakao da je Deklaracija o Vojvodini danas publikovana te da je u tekstu pretočena većinska želja građana iz tog dela Srbije.

-Koliko god da imamo političkih razmirica, neslaganja ili slaganja, niko ne sme da se igra sa državom. Prepoznajemo da kroz neke zahteve ima grupa ljudi u Vojvodini, pre svega u Novom Sadu, koja koristi šansu da otvori pitanja Vojvodine, da sve što se dešava u Srbiji na mala vrata revidiraju uređenje Srbije i da nas vraćaju u 1974. Oni to ni ne kriju, nikada nisu ni odustajali od te ideje, samo su čekali ako im se stvori momenat- rekao je predsednik Vlade i dodao da je ovo narodna i politička reakcija.

-Vojvodina je sve suprotno od onoga što kažu. Vojvodina je formirana, sanjana i živela da se prisajedini sa maticom, sa Srbijom. Ona nije pravljena kao antipod. To se ostvarilo 1918. godine. Nažalost, imali smo period kada su srpski komunisti vrlo temeljno radili na rastakanju Srbije. Da ne bi postali nejasni i nedorečeni, ovo je odgovor srpskog naroda, a očekujem da Deklaracija, malo drugačijeg sadržaja, treba da bude usvojena u Narodnoj skupštini. Treba da čujemo Mađare, Bunjevce, kako vide to pitanje. Da ne bismo mi svaki dan slušali kako izmišljaju vojvođansku naciju, jezik, a sutra i crkvu, to je nešto je rađeno u Crnoj Gori, ali što je radila i Demokratska stranka. Da nam ne bi pretili sa pozivnim brojem, da ne bi meni koji sam rođen tamo rekli da nisam Srbin, to je naš odgovor. Misle da na talasu nesreće mogu da se dočepaju nečega što im ne pripada. Što je oteto to je i prokleto- poručio je on.

Ja sam Srbin iz Novog Sada, govorim srpskim jezikom, tako su govorili moji preci, kao i moji sinovi, nastavio je premijer.

-Ne možete veštačke stvari da namećete narodu. Ne možete veštačku biljku da usadite u zemlju, da iznikne nova i lepša. Zanimljivo je ko nam to priča. Zato ne mogu da podnesu što ima nas, važno je da mi iz tih krajeva kažemo da je Vojvodina Srbija, jeste, bila i biće. Mi ćemo to braniti. Što se tiče skupa u Mitrovici, to je narodni skup, on je narodni sabor. On je naše sretenje na Sretenje. On je odgovor naroda u Vojvodini na ono što neko pokušava da nam nametne- da Vojvodina sutra postane Republika. Verujem da će sutra nekoliko desetina hiljada ljudi izglasati deklaraciju kao snažan odgovor našeg naroda- zaključio je Vučević.

Autor: Dubravka Bošković