Brnabić: Biznis ideja za eminentni restoran - posebna cena za sto gde su nekada tajkuni i ambasadori pravili Vladu!

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je da danas u Srbiji o tome ko će sačinjavati Vladu odlučuju građani, za razliku od vremena bivšeg režima kada su odluku o tome donosili domaći tajkuni i strani ambasadori.

Ona je gostujući na televiziji Informer čak i dala biznis ideju jednom eminentnom restoranu, za koji se zna da je bio omiljen stranim ambasadorima i tajkunima, gde su se često sastajali i odlučivali o sastavu Vlade.

“Evo i biznis ideje za taj restoran. Vlasnik bi mogao da ima posebnu cenu za taj sto gde su strani ambasadori i domaći tajkuni pravili Vladu Republike Srbije. Dakle, ukoliko želite da večerate za stolom gde su strani ambasadori formirali Vladu, to je posebna cena. Ali uživate u jednoj atmosferi, onako, u kojoj zamišljate kako je to nekada bilo. Sada više to nije slučaj”, izjavila je Brnabić.

Ova izjava usledila je nakon priloga u kome je predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji televizije Insajder izjavio da su nekada tajkuni i ambasadori određivali državnu politiku.

“Nekada su ti tajkuni seli sa jednim stranim ambasadorom u jedan restoran i formirali Vladu. Koji strani ambasador danas odlučuje o tome ko će biti u Vladi? Koji tajkun?”, upitao je Vučić.

Autor: Aleksandra Aras