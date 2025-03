'Mali Gavrilo biće simbol otpora svima onima koji su želeli da slome Srbiju!' Vučić o monstruoznom napadu na trudnicu Sonju Ilić! (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da ima jednu dobru vest, a to je da je Sonja Ilić koja je u 8. mesecu trudnoće i iz Gračanice je, da je ona dobro, da je beba dobro.

- Imam jednu dobru vest, a to je da je Sonja Ilić koja je u 8. mesecu trudnoće i iz Gračanice je, da je ona dobro, da je beba dobro. Ona sa svojim suprugom se muči, ovo je treći pokušaj vantelesne oplodnje i u trećem su uspeli da Sonja zatrudni i ona bi za nekih mesec dana trebalo da rodi sina. Dali su mu već ime i iščekuju ga željno, biće Gavrilo i po njihovom planu biće kršten u Dečanima. Negde sam video njenog supruga to me onako slomilo. Jasminu znam, hrabra je. Veoma hrabra žena i samo jednu reč mi je stigla reći, rekao sam "ne brini to je moj posao i moja briga", ali kad sam video muža Sonje Ilić, bilo mi je teško s njom da razgovaram Njen muž mi je rekao "ako se nešto desi Sonji ili detetu, a gde ćeš ti Miloše Jovanoviću", a ja ga molim da to više nikada ne kaže, bez obzira što bih ja isto to rekao u toj situaciji - ispričao je Vučić i dodao:

- Miloša Jovanovića će da vide sa Jasminom Karanac, on je nju poprskao, jednu divnu ženu iz partije Rasima Ljajića. Pogledajte ovog bednika , nečoveka, koji se okrenuo da zaštiti sebe i svoje oči i prskao je ženi direktno u oči s namerom da joj nanese teške povrede. I onda bi ovakvi trebalo da vode državu. Oni protestuju i oni nam sole pamet svakog dana. Hvala svim poslanicima, a posebno hvala Ani Brnabić, koja se ponašala kao junak - rekao je predsednik.

- Rodiće se Gavrilo i pobedio ih je Gavrilo - dodao je predsednik.

Uneli su dimne bombe na prevaru, jer se sad prave od kartona i plastike, doneli su ih u donjem vešu, otkrio je predsednik.

Autor: Aleksandra Aras