VUČIĆ PONOVO POSETIO POVREĐENU POSLANICU JASMINU OBRADOVIĆ: Bolje je, rekla je da jedva čeka da se vrati u Skupštinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, otišao je večeras u obilazak poslanika koji su danas povređeni u Skupštini Srbije.

Naime, opozicijoni poslanici, danas su u Skupštini Srbije gađali svoje kolege i koleginice dimnim bombama i suzavcem, i tom prilikom povređene su tri poslanice.

Među povređenima su poslanica Jasmina Karanac i Sonja Ilić, trudnica u osmom mesecu trudnoće, i Jasmina Obradović koja je preživala moždani udar, ali koja ima i srčane probleme i zato se nalazi na intenzivnoj nezi.

Nakon obilaska povređenih poslanika predsednik Vučić je rekao da je Jasmina Obradović sada u mnogo boljem stanju nego danas.

- Rekli su nam kada je došla da je bila u veoma lošem stanju, sada smo već mogli sa njom da komuniciramo, ostaće ovde još- rekao je Vučić.

On je dodao da je ona rekla je da jedva čeka da se vrati u Skupštinu, kao i to da je veoma zahvalna za brigu koju su joj Futožani pokazali.

- Sada lekari tu još proveravaju njeno zdrastveno stanje oko srca, svi su ovde divni i brinu o njoj - dodao je Vučić.

Vučić obišao i razgovaro sa povređenom trudnicom Sonjom Ilić koja je takođe dobro, a dobro je i mali Gavrilo.

- Svi sa nestrpljenjom očekujemo da mu se majka porodi - rekao je Vučić i dodao da je poslanica Karanac koja je zadobila udarace i gađana biber sprejom takođe u redu.

Kada je u pitanju zdravstveno stanje Jasmine Obradović ministar Lončar je rekao da je stanje sada mnogo bolje.

-Sačekaćemo jutro dobar tim lekara je tu svi su pored i brinu za nju - dodao je Lončar.

Vučić se na kraju prokomentarisao današnji događaj u Skupštini Srbije i posalo jasnu poruku građanima.

- To što su neki nervozni, i to što su neki histerični i što bi neki da tuku i da stvari radikalizuju, to je uvek izraz potpune nemoći. Ljudi ne treba da brinu , pobediće Srbija - poručio je predsednik.

Autor: Aleksandra Aras