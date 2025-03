Đurđev: Antiteroristička jedinica policije trebala je da uđe u parlament i da privede poslanike Zeleno-levog fronta

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev komentarisao poslednja dešavanja u Narodnoj skupštini Republike Srbije. On je istakao da mu je sednica izgledala potpuno drugačije od onoga što Srbija jeste.

"Izgledala mi je vrlo agresivno, vrlo nepristojno i vrlo neodmereno. A Srbija je potpuno drugačija. Tako da mislim da poslanici nisu položili najvažniji ispit, a to je da budu predstavnici naroda koji ih je glasao, jer sam apsolutno siguran da većina ljudi koji su glasali, bez obzira za koga god su glasali, nemaju namere onoga što smo juče mogli da vidimo", rekao je Đurđev za Una TV.

On je naglasio važnost autentičnog predstavljanja političkih predstavnika javnosti.

"Važno je da se politički predstavnici predstave onakvim kakvi zaista jesu, kako bi građani, kada glasaju za njih, znali tačno šta mogu da očekuju. U sadašnjem sazivu parlamenta imamo političke ličnosti kojima je ekstremizam imanentan i koji imaju dominantno političko raspoloženje", istakao je on.

Posebno se osvrnuo na postupke pripadnika Zeleno-levog fronta, za koje je rekao da "neskriveno gaje netrpeljivost i političke namere da nasilnim putem menjaju ne samo režim, već i dobar deo društva, sve ono što im ne odgovara i ne uklapa se u njihovu ideološku ekstremističku matricu".

Komentarišući incident u parlamentu, Đurđev je ocenio da je u pitanju bio organizovani napad.

"Videli smo da su oni dimnim šok bombama u bojama ne samo albanske zastave, što svakako ponižava Srbiju i naš parlament, već i bojama njihovog političkog pokreta, a to je internacionalni pokret Antifa, koji je u civilizovanim državama Zapadne Evrope uglavnom zabranjen", rekao je on.

Predsednik Srpske lige smatra da su nadležne institucije morale oštrije da reaguju.

"Ja kažem da je trebalo da u parlament pristupi antiteroristička jedinica naših policijskih snaga i da poslanike Zeleno-levog fronta privede pravdi i ukloni iz parlamenta, kako bi Skupština mogla nesmetano da funkcioniše", rekao je Đurđev.

Takođe, istakao je zabrinutost za povređene tokom incidenta.

"Imamo i povređene ljude. Ne znam sada u kakvom je stanju trudna gospođa i njena beba, ali verujem i nadam se da će biti sve u redu", kazao je Đurđev.

Govoreći o reakciji nadležnih organa, Đurđev je ocenio da policija i tužilaštvo nisu reagovali na vreme.

"Trebalo je da policija postupi i da konačno razdvoji privilegovane od neprivilegovanih. To je najveća podela u Srbiji, o kojoj malo ko sme da govori", rekao je on.

Predsednik Srpske lige smatra da određene političke grupacije imaju dugogodišnje privilegije.

"Incident su izazvale privilegovane kategorije našeg stanovništva, koje su privilegovane još od 1945. godine. To je crvena buržoa-zija, Zeleno-levi front, koji je na vlasti od tada. Oni kontrolišu sudstvo, tužilaštvo i policiju. To su ti partizani, kojima moramo konačno da stanemo na rep, jer je to ta crvena kuga koja hara Srbijom od 1945. godine", izjavio je Đurđev.

Na kraju, Đurđev je istakao da „vlast ne sme da hapsi one koji su odgovorni i da ih privede pravdi, jer se plaši privilegovanih“.

"Zaključak je da vlast ne sme da pohapsi one koji su odgovorni, ne sme da ih privede pravdi, ne sme čak ni da pomisli na to. Videli smo da je vlast bila naivna i da je opozicija inkasirala ogroman novac kroz kablovske sisteme. U opoziciji postoje privilegovani koji su nezadovoljni čak i kada preko noći zarade milijardu i petsto miliona evra", zaključio je Aleksandar Đurđev.