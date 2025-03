Mart je mesec koji Srbija kao i njen narod ne mogu da pamte po dobrom, a danas je Srbija možda i u većoj opasnosti nego ikad, rekao je u Novom jutru kod Jovan eJeremić, Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige.

Danas kada je naša država nikad jača i nikad uspešnija u geopolitici i u ekonomiji, ako izuzmemo prethodna dva meseca, opozicija želi da nas vrati u 9. mart devedesetih godina.

- Moje je utisak da je za razliku od 9. marta početkom devedesetih i početka uvođenja višestranačkog sistema, opozicija je u to vreme bila daleko ozbiljnija i čini mi se dobronamernija prema državi nego što je to danas slučaj. Uzimajuću u obzir same statuse odakel se u to vreme i danas stvarala opozicija to je dijametralno suprotno. Ja ne verujem da predstavnici ove opozicione klike imaju i malo obzira ili sentimenta prema onome što je državni ili nacionalni interes- rekao je Đurđev u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

On je dodao i da ne veruje da će im savest proraditi.

- Nisu to imali ni kad su bili na pozicijama vlasti, a dugo su bili na tim pozicijama, tako da ja nisam optimista da je na njih moguće uticati nekim razumnim predlozima, idejama i urgencijama. Verujem da će oni zaista učiniti sve ne bi li došli na vlast, a jedini način da oni dođu na vlast je mimo demokratskih izbornih procedura i oni će tome pribeći- rekao je Đurđev.

- Generalno svo vreme referiraju javnosti upravo taj 9. mart, gde je hvala Bogu izbegnut građanski rat u Srbiji i Beogradu, kada se raspada bivša Jugoslavija, a nekim određenim centrima moći na Zapadu je u tom njihovom igrokazu u planu struktiranje ovog dela sveta i dok ne izazovu građanski rat u Srbiji oni sa ovim područjem neće završiti- dodao je Đurđev.

- Mislim da je Srbija u većoj opasnosti nego ikad. Čak i oni građšani koji su nezadovoljni i njima je potrebna država. Oni koji su nezadovoljni i imaju određenu vrstu besa, ne žele što se kaže da sa 'prljavom vodm bace i bebu'. Na takve ljude treba apelovati. Predsednik je sve te neke kategorije nezadovoljstva koje su vladale krenuo da rešava deo po deo i kao čovek sa najvećim poliotičkim autoritetom on je uticao i na instituxcije sistema da počnu da se bave onim poslovima iz kojih dolaze ili u odnosu na koje su najveća građanska nezadovoljstva- rekao je Đurđev u Novom jutru kod Jovane Jeremić.

- Ono što Srbiji nedostaje je srpsko srpska tolerancija- dodao je on-

Autor: Jovana Nerić