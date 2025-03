'Sve što radimo, radimo za Srbiju i našu decu' Vučić poslao jaku poruku (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da će biti ulagano u Belu Crkvu i naveo da će biti građen most između Banatske Palanke i Rama i nabavljen skener za bolnicu.

Vučić je u razgovoru sa građanima Bele Crkve tokom posete Južnobanatskom i Podunavskom okrugu rekao da će izgradnjom mosta između Banatske Palanke i Rama, Banatska Palanka procvetati i da će broj ljudi kojih je u ovom mestu oko 500 za 10 godina iznositi više od 2.000.

Prema njegovim rečima, cena svega u Banatskoj Palanci već za šest, sedam, osam meseci će da poraste dva puta, a sam most će koštati milijardu evra.

- To je ogromna investicija, ali ako budemo imali dobar rast, ja mislim da to bukvalno može da bude spas i za Banat, da privlačimo Rumune da dolaze kod nas i ovde i ovamo u Gradište i Golubac. Tamo će brza saobraćajnica biti gotova do marta sledećeg godine - naglasio je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković