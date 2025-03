Voditeljka Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu ali i temu nedelje na društvenim mrežama.

O događajima u protekloj nedelji govorile su: Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić, studentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta Union Anđelija - Hajdana Bakalović, studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Jovana Šmigić i novinarka Informera Branka Lazić.

PREDLOG BROJ JEDAN - HAOS U SKUPŠTINI

Predsednica Narodne Skupštine Ana Brnabić je, komentarišući stanje povređenih poslanica istakla da su svi dobro.

- Sonja je dobro, Gavrilo je dobro i on će ostati simbol pobede. Jasmina Obradović je stabilno, najviše je pretrpela... Imate jako mnogo narodnih poslanika koji su prijavili neke smetnje sa disanjem. Najvažnije je da smo sačuvali institucije i da ne mogu da nas uplaše. Nikada nećemo ustuknuti. Sada im je ta poruka jasna. Ovo je teroristički akt, videli smo kako reaguju zemlje sveta - rekla je Brnabić.

Svih poslednjih meseci opozicija želi da iskoristi studente, kako se ne bi ispunili zahtevi, rekla je Brnabić.

- To studenti treba da znaju, da su efektivno dali sve od sebe da se ne isuni 4. zahtev, ali eto, usvojen je. Oni su time sve pokazali. Najvažnije za mlade je zahtev o jeftinim stambenim kreditima. Nije bilo mesta za povlačenje i predaju - navela je predsednica Narodne Skupštine.

Komentarišući stanje ministra Nikole Selakovića, Brnabić kaže da je on sada bolje.

- Nikola Selaković nema dozvolu, jer su oni rekli da su ga napali zbog parkinga. Postoje snimci.. Moram samo da pomenem Branku. Meni je bilo najstrašnije, to jest, taj deo gde Borko Stefanović koji se bori za bolju Srbiju, i svi njegovi jataci, kukavice, ne puštaju ne samo novinarku, već ženu da se skloni na sigurno, već je guraju da je neko povredi - dodala je Brnabić.

Kako je istakla, isti ti ljudi koji napadaju ministre i žene, nekada su se borili protiv nasilja.

- Izvinite, kakvo je to licemerje... To je isto, imamo Lazić, i za neverovati Nemanja Šarović. Branki ne daju da radi svoj posao, ona studentima ne može da priđe fizički... Nemanja Šarović je ušao u kamp sa studentima koji žele da uče, išao je, provocirao, postavljao pitanja, unosio im se u lice, pobižavao ih... I na kraju je Nemanja žrtva, a ne ti mladi koje je on maltretrao i provocirao. Branka ne može da radi posao - rekla je ona.

- Vidim da ne samo da pozivaju na nasilje 15. marta, nego najavljuju nikad gore nasilje. Imamo jednog Ivana Lalića koji je rekao da će nas nabijati na kolac ukoliko Vučić ne preda vlast. Kome da preda? A ako preda vlast, onda će biti milostivi i dobri, pa će nas pustiti da živimo u zatvoru. Ja opet pitam studente blokadere, kada krećemo da živimo studentski edikt? - rekla je Brnabić.

Kako kaže, Miloš Pavlović dobija jezive pretnje na dnevnoj osnovi.

- Mladi čovek studira medicinu, on ima pravo na mišljenje... Pa ko će da nam bude ponos, ako ne on? Imamo i Jovanu i Anđeliju, one su tu iz solidarnosti, njihovi fakulteti rade. Mogle su da budu u prednosti, ali ne, one su se solidarisale sa onima koji ne mogu da uče - rekla je ona.

Kako je istakla novinarka Informera Branka Lazić, još od Prokopa, opozicija pokušava da skrene pažnju na sebe, međutim, oni i dalje nemaju nikakve argumente za dolazak na vlast.

- Nisu hteli referendume, izbore... Došao je Tramp na vlast, uskraćene su im investicije. Kada su im prekinuti ti tokovi novca, ostali su još neki, i oni su se tada spremili da prave sve gore stvari ne bi li ostali u žiži pažmnje. Primetila sam, pre protesta da ne znaju šta će ako ostanu bez novca... Žele da izdrže do kraja, a ja poručujem onima koji nisu plaćeni, kao ovi koji idu protiv Srbije, da ne učestvuju u priči sa ljudima koji rade protiv Srbije - rekla je Lazić.

U jednom trenutku, ja mislim da je ovo urađeno namerno, što se tiče mene, rekla je Lazić o sramnom napadu kod skupštine.

- Ona je mene namamila, jedna Đilasova pristalica... - rekla je Lazić.

- Pokušali smo da se vratimo, to nisu dozvolili, a onda su krenula jaja, farba... Jedan takozvani političar zaustavlja novinara da prođe na svoje radno mesto. Ja sam akreditovani novinar koji ima pravo da prođe i unutra i napolje... Zamislite vi to - dodala je ona.

- Žele da naprave dozu mržnje, targetiraju nas kao mete. Žele da budemo ta kritična masa... Samo sam razmišljala da to uradim dobro, a strah dolazi posle toga. Gledala sam da budem bezbedna - navela je ona.

Oni nemaju ništa protiv mog načina rada, oni su u međuvremenu mene vrbovali da pređem na njihovu stranu, ovo je ekskluziva.

- Pitala sam otkud to da me zovu, jer sam ja nikakav novinar. Rekli su mi da sam fenomenalan novinar i da me žele kod njih, a da sam sada na pogrešnoj strani. To je bilo u jeku ove afere... Dobijam sada hiljade poruka, ljubavi, ljudi su se poistovetili sa mnom... Ne gledam sve, ali da, dobijam poneke pretnje... Da će me politi kamenjem, udaraju mi na sina... Moj sin je preminuo. Moj teodor... Nikada neću plakati zbog njega, jer sam ja jako ponosna majka, podigla sam ga sama. Bio je ispravan čovek... - rekla je potom.

Imao je 19 godina, u istoj sobi smo spavali, umro je u snu, dodala je Lazić.

- Rekla sam "Bože otkrilo mi se dete" a on je bio umro... Krstili su se kad sam ga dobila, krstili su se kada je umro... Možda se sada pokazuje zašto sam ja nastavila da živim ovde... Ja se trudim da to ne utiče na mene, ali činjenica je da utiče... - dodala je Lazić.

Kako je dodala, spominjanje mrtvog deteta, bilo čijeg - govori o njima, kakvi su to ljudi i koliko je tu zla.

- Na globalnom nivou vodi se rat protiv dobrog. Udara se na porodice, brakove, mi moramo da vodimo računa o mladima, ljudima koji će da vole Srbiju. Ne smemo da dozvolimo da niko ne uruši to. Njihovo zlo je vidljivo, to ima veze sa njihovim mozgovima... - navela je Lazić.

O tužbi Stefanovića koji joj je preprečio put, Lazić kaže da su na prethodnom incidentu, svi koji su uhapšeni, bivali su odmah pušteni.

- Sva međunarodna udruženja novinara me nisu uzela u zaštitu - rekla je Lazić.

- Radim od devedesetih godina u novinarstvu... Ovo mi se nikada nije desilo. Ja bih volela da saznam... maltretiranje na ovaj način... Užas. Mila Popović je bila tu, ona je okrenula glavu od mene, kao onda kada sam na Prokopu zvala Mariniku Tepić. Dakle okretanje glave - napomenula je Lazić.

- Za 15. mart pripremaju nešto što su hteli da urade do sada. Podrška je sve manja... Opozicija, Đilasova, on kobkretno i svi t njegovi, ali i strane podrške žele to... Udruženja, Mila Pajić i ekipa - rekla je Lazić.

Studentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta Union Anđelija - Hajdana Bakalović kaže da studenti znaju koliko kšta godina na fakultetu, život u Beogradu.

- Imam dosta prijatelja čiji su fakulteti u blokadi, imaju probleme, ne znaju šta će raditi - navela je ona.

Meni je nasilje za svaku osudu, u redu je da neko uđe u kamp da postavlja pitanja, ali da provocira ljude, ne može, rekla je ona o novinaru Nemanju Šaroviću.

Studentkinja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici Jovana Šmigić kaže da nasilje u skupštini ne šalje nikakvu poruku mladima.

PREDLOG BROJ DVA - STUDENTI BEZ ROLEKSA

Anđelija - Hajdana Bokalović kaže da su studenti koji su napali studente koji žele da studiraju bili izuzetno nasilni.

- Ne žele da razgovaraju, već samo žele da propagiraju nasilje. Volela bih da se izborimo za ono za šta smo došli - rekla je ona.

Jovana Šmigić ističe da podrška profesora znači.

- Samo mi je žao što rukovodstva fakulteta i profesori koji treba da slušaju glas studenata, slušaju glast manjina. Imamo manji broj studenata na plenumima... kako univerzitetski profesor ne uvažava stav studenata koji žele da uče - dodala je Šmigić.

Najviše se plašimo onoga što će doći posle ovoga, posle blokada, kako će da se uči, rekla je Šmigić.

Lazić je istakla da je sve naopako postavljeno.

- Ja sam se bavila prosvetom, i ono što meni nije jasno... Doneta su sva ta prava, pedagozi psiholozi, inostrani uticaj, i to traje godinama. Bili su spavači do sada. Bili su na obukama, pa pedagogija, psihologija, kako da ne povredite... Ne, to su bile obuke da bismo doživeli sve ovo. Svi koji su uučestvovali u ovom zlu, nikada neće moći da operu svoj obraz. Ovo je zadnji trenutak da se povuku - navela je Lazić.

Govoreći o prebrojavanju dece na Vajber grupama, Brnabić kaže da je to strašno.

- Roditelji sami biraju kako će da žive. Oni ne vide da dele decu. Jedna ili druga grupa dece može da bude izložena nekom linču. Mi kao zemlja, koja je godinama bila izlagana vršnjačkom nasilju, sada to nemamo. Sada se podstiče, i to rade sami roditelji. Imate profesore, učitelje, nastavnike koji podstiču vršnjačko nasilje. Kako si ga podsticao? Time što si rekao "tvoja drugarica Jelena e njeni roditelji su Vučićevci"... Oni njima nisu ni profesori, ni nastavnici, oni su sad drugovi sa njima - rekla je Brnabić.

Autor: Dubravka Bošković