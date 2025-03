VUČIĆ TRAŽIO DA SE PROVERI AUTENTIČNOST SPECIJALNOG PROGRAMA: Samo deo sam toga mogao da vidim, ali pobedićemo i to

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je da se proveri autentičnost specijalnog programa koji se emituje na svim televizijama.

Vučić je rekao da vidi da se na svim televizijama emituje specijalni program i da je pitao da se proveri autentičnost kada je saznao o čemu se radi.

- Iz BIA i MUP dobio sam garantije da to što imaju i što će prezentovati javnosti 100 posto autentično i da imaju dokaze da je autentično.

- Samo deo sam toga mogao da vidim, to je sačuvaj bože, ali pobedićemo i to - kaže on.