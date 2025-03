Odalović: Potrebno nam je ponašanje koje neće ugroziti nikoga

Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović pozvao je danas sve građane na mir i na ponašanje koje neće ugroziti nikoga - ni učesnike današnjeg protesta, ni građane, kao ni institucije, i koje neće dovesti do toga da se desi ono što bi neki pojedinci želeli.

Odalović je rekao da je dobro to što su se studenti ogradili od onih grupa koje žele da zloupotrebe današnji skup, a istovremeno je istakao da političke stranke, pre svega opozicione, u ovom trenutku moraju da budu mnogo odgovornije nego kako se inače ponašaju.

"Čini mi se da su te grupe studenti već na određeni način marginizovali i nisu im dozvolili previše upliva iako je bilo raznih pokušaja", rekao je on za Tanjug.

Odalović je ukazao da u Ministarstvu unutrašnjih poslova nisu uvođene neke posebne mere, da se radi najnormalnije i da sa redovnim poslom i pojačanim merama i planovima može sve da se predupredi.

"Mi smo u svakom slučaju spremni da zaštitimo učesnike, i jedne i druge, da zaštitimo građane bez obzira na to da li su na ovoj ili onoj strani, ili nekoj trećoj. Privedeno je 13 ljudi zbog incidenta koji se sinoć dogodio zbog rušenja traktora i gađanja kamenjem, ali moralo je da se reaguje, jer to su tačke koje mogu, ako se ne reaguje, da izmaknu kontroli i da se onda pretvore u još nešto", rekao je on.

