VUČIĆ NAKON PROTESTA: Mudro i pametno smo, ne nasedajući na trikove da selimo naše snage, sačuvali stabilnost

Predsednik Aleksandar Vučić obratio se nakon protesta opozicije u Beogradu da skup nije bio prijavljen zbog čega je bilo mnogo problema.

- Mudro i pametno smo, ne nasedajući na trikove da selimo naše snage, kao što su pokušavali da nam to nacrtaju preko kriminalnih medija i tajkunskih, kroz lažne vesti, da sačuvamo stabilnost. Čestitam na mudrom pristupu snaga bezbednosti policije i Vojno-bezbednosnoj i informativnoj agenciji koji su znali da će glavni događaj da se održava na istom mestu sve vreme. Neki su želeli incidente. Ponosan sam na činjenicu da 99 odsto studenta blokadera nije želelo incidente. Ništa posebno dobro ne mislim o svim njihovim političkim akcijama, ali sam zadovoljan jer ti mladi ljudi gotovo svi nisu želeli da učestvuju u merama nasilja, siledžijstva. Hoću da im ispričam nešto iz mog života. Imali smo mi skup 2008. Kad je Ivica naredio da mene pretuku. Ja sam mislio da mi možemo da kontrolišemo ljude koji su tu. Žandarmerija kada je udarila bilo je 9.000 ljudi, brigada pa žandarmerija. Onda smo videli neka lica za koja nismo mogli da odgovaramo. Nisam razumeo o čemu se radi. Ima tu ljudi kojima to koristi, čekaju mrak. Danas sam rekao "očekujte napade kada se spusti mrak oko 7-8", i baš se tako i dogodilo, u tim trenucima se to dogodilo - naveo je Vučić.

Autor: Jovana Nerić