'NASTAVIĆEMO NAPRED JER DRUGOG PUTA NEMAMO' Vučević: Neka sećanje na pogrom bude temelj na kojem ćemo graditi složnu Srbiju (FOTO)

Predsednik Vlade Miloš Vučević ocenio je večeras da pogrom nad Srbima u AP KiM koji se dogodio na današnji dan 2004. godina predstavlja još jedan prilog ogromnoj knjizi stradanja koji srpski narod već vekovima unazad trpi na teritoriji južne pokrajine i poručio da ovaj dan treba da nas opominje i seća na žrtve srpskog naroda, kao i da to sećanje treba da bude temelj na kojem ćemo graditi složnu Srbiju.

"Neka vlada mir i razum, da ne bude podela i bratoubilačkih sukoba, da se svi okupimo oko Srbije, da je ne obrukamo, da prvo nju sačuvamo, a onda sve ostalo činimo, da je unapređujemo i uzdižemo, ali čuvamo i volimo, da ne blokiramo Srbiju i našu decu, jer blokada je samo uvod u haos i bezakonje", rekao je Vučević na Komemorativnoj akademiji povodom Dana sećanja na 17. mart 2004. godine - Pogrom na AP Kosovu i Metohiji, koja je večeras održana u Narodnom pozorištu u Beogradu.

Prema njegovom mišljenju, kriza u AP KiM kao da nikada nije ni prestala, a u najžešćem obliku eskalirala je krajem devedesetih godina prošlog veka, a posebno 1999. godine.

"Tada se Savezna Republika Jugoslavija morala suočiti sa više od hiljadu najmodernijih aviona NATO, albanskim teroristima u našoj zemlji i izvan nje, pa čak i sa otvorenom pretnjom napada kopnenim trupama na našu teritoriju od strane NATO. Nakon Kumanovskog sporazuma i usvajanja rezolucije UN 1244, pred očima čitave međunarodne zajednice, naš narod na Kosovu i Metohiji ponovo je postao meta nezapamćenog nasilja", rekao je Vučević.

Kako kaže, dolaskom KFOR-a usledio je pravi egzodus Srba, Roma, Goranaca, Aškalija, kao i drugih koji se, kako je istakao, nisu uklapali u politiku zločinačke tzv. "OVK".

"Najmoćnija vojna alijansa u istoriji čovečanstva nije uspela da zaštiti čast, imovinu i živote nevinih građana. Liberalni mediji su ćutali, slobodni mislioci i organizacije za zaštitu ljudskih prava ostali su nemi. Sve je bilo dozvoljeno ako je bilo upereno protiv Srba. Cilj je bio da se otme naša pokrajina, da se namire ko zna kakvi dugovi i ko zna kojih sila, i da se slomi naš narodni duh. I da se ukrade, otme, prisvoji, baš ono što nema cenu i baš ono što nije na prodaju", rekao je Vučević.

Podsetio je da je u 21. veku u Evropi organizovan pogrom protiv civilnog stanovništva, kada su naoružane mase ekstremista napale srpske enklave širom Kosova i Metohije.

"Za svega 48 sati etnički je očišćeno šest gradova i 10 sela. Priština, Obilić, Kosovo Polje, Lipljan, Gnjilane, Prizren. Osmoro Srba mučki je ubijeno, još dvoje podleglo povredama, 930 srpskih kuća do temelja je spaljeno, a 4.012 Srba je proterano sa svojih vekovnih ognjišta", rekao je Vučević.

On je ocenio da su UNMIK i KFOR potpuno zakazali u zaštiti nealbanskog stanovništva i privatne imovine, kao i da su nemo gledali ovaj zločin.

"Još sramniji je bio odgovor tadašnjih vlasti u Beogradu, od istih onih koji nam danas drže predavanje o patriotizmu i pričaju o Kosovu. Njihovo nečinjenje i ćutanje...ostaće zapamćeno kao vrhunac kukavičluka i besramlja", rekao je Vučević.

Naglasio je da je 21 godinu nakon ovog zločina položaj Srba na AP Kosovu i Metohiji i dalje težak.

"Naš narod živi u getoima, pod ekonomskom izolacijom, kao i pod konstantnim pritiskom i nasiljem. Kurtijev režim kao da ništa drugo ne čini i ne planira, nego kako će preostalo srpsko stanovništvo proterati ili fizički uništiti. Svedoci smo otvorene svakodnevne diskriminacije i gaženja osnovnih ljudskih prava. Brojne nevladine organizacije u Beogradu, neke televizije, kao i protestni skupovi, ne vide muku i bol Srba na Kosovu i Metohiji. Kako je to moguće?", upitao je Vučević.

Pored svih nedaća, dodaje on, srpski narod na AP Kosovu i Metohiji opstaje.

"Oni su pravi heroji koji svojom borbom svakodnevno svedoče istinu da Kosovo i Metohija jeste i zauvek biće srce i duša Srbije. Oni su predstavnici one vere i onog sna o slobodnoj i snažnoj Srbiji, koja nas je kroz vekove održala. Oni su svedočanstvo našeg zaveta da današnja Srbija nije slaba ni bespomoćna, kao što je bila onda kada su je vodili poslušnici pojedinih ambasada. Upravo zato pokušavaju da nas lome iznutra, da se o jadu zabavljamo međusobno i da zaboravimo na Kosovo i Metohiju. U složenim okolnostima jasno i glasno poručujemo da ćemo čuvati i štititi srpski narod ma gde on bio. Isto tako, da ćemo čuvati srpsku državu od svih onih koji bi više nego išta voleli da je satru", rekao je Vučević.

Dodao je da su pred Srbijom veliki izazovi.

"Moramo nastaviti borbu za izgradnju slobodne Srbije, borbu za nove fabrike, škole, bolnice i puteve. Srbija ne sme i neće stati. Nastavićemo da idemo napred, jer drugog puta nemamo. To dugujemo našim precima, našoj deci i našim potomcima. Dugujemo to pre svega našem narodu na Kosovu i Metohiji. Jer samo stabilna i ekonomski jaka Srbija može da čuva svoje nacionalne interese. Uporedo sa tom snagom, jačaćemo i duhovnu i moralnu snagu našeg društva. To je snaga svetosavlja, porodičnih vrednosti i naše tradicije. To je ogromna društvena i nacionalna obnova. I vraćanje onih vrednosti koje su nam naši slavni preci prenosili do današnjeg dana", zaključio je Vučević.

