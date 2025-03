Đurđev za Pink: Rukovodstvo policije u Odžacima da podnese ostavke (VIDEO)

Predsednik Srpske lige Aleksandar Đurđev kaže da je situacija u Srbiji vrlo teška i da je rešenje da ljudi sačuvaju živu glavu u danima koji dolaze.

- Uljuljkivanje da će sve biti dobro i da će ovaj napad na državu prestati i da će sve biti dobro, ne pije vodu i nadam se da su donosioci odluka to sinoć konačno shvatili. Ima tu više istorijskih paralela, kada je u pitanju završetak Drugog svetskog rata i ubistvo episkopa Bačkog Irineja. Setimo se i 2000. godine da je upravo prvo ubistvo koje desilo ubistvo Boška Peroševića koji je iz tog grada, koga je likvidirao njegov sugrađanin - naveo je Đurđev.

Kako je dodao, medijska mašinerija koja radi protiv Srbije je uspela da zamagli taj događaj da se o njemu ne govori i ispalo je da je sam sebi oduzeo život

- On je tada bio premijer pokrajinske vlade, indikativno je i to što napadač i dalje nije uhvaćen. Policija je na terenu. U blizini su dva granična prelaza. Voleo bih da je rukovodstvo policije u toj opštini već podnelo ostavke, a ukoliko to nije slučaj da budu smenjeni - rekao je Đurđev.

Očigledno ovde nešto debelo ne štima. Ako se uljuljkujemo, ovakve scene ćemo gledati i u drugim mestima.

Autor: Snežana Milovanov