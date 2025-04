Vulin: Obojena revolucija će koštati samo Srbiju i mladu generaciju u Srbiji

Zapadne obaveštajne službe stoje iza obojene revolucije u Srbiji. Ovo što se ovde dešava neće koštati Evropu ništa, koštaće samo Srbiju i mladu generaciju u Srbiji, izjavio je potpredsednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Aleksandar Vulin u jutarnjem programu televizije Pink i zamolio je decu i studente da razmišljaju o sebi a ne o drugima koji su ih u sve ovo i ugurali.

Dodao je da je EU nekada lansirala obojene revolucije van svojih granica - Rusiji Belorusiji, Gruziji a da su sada počeli da rade i na svojoj teritoriji - u Madjarskoj, Slovačkoj.

Istakao je da očigledno nećemo stići da pokrenemo nastavu na svim fakultetima zbog čega jedna generacija neće završiti godinu a druga generacija se neće upisati.

"To ne možete da vratite. Vidim da su odredjeni fakulteti krenuli sa nastavom i veoma sam ponosan na ljude koji su imali hrabrosti da to urade ali vidite koliki se otpor pravi i koliko pokušavaju da nateraju studente da za interese profesora i onih koji su pokrenuli obojenu revoluciju, ne studenata, nastave i da idu u blokadu. Ima još nade ali mi klizimo ka tome da se to neće desiti", izjavio je Vulin i upitao roditelje da li su stvarno zadovoljni time da im deca ne završe školsku godinu i da li stvarno misle da može da se vrati ova godina u nazad.

"Molim studente, molim decu, razmišljajte o sebi ne o drugima. Ti koji su vas ugurali u sve ovo, vi ne znate kako se zovu, niste vi dobili taj novac dobili su oni", rekao je Vulin i dodao da će najveći problem, naročito za one koji linčuju profesore, izbacuju direktore iz škola i misle da odlučuju o sudbini države i društva, biti kako će se ponovo u svojim glavama vratiti u svoje godine.

"Jer kad sve ovo prodje, a proći će, vi ćete opet morati da se vratite u klupe, neće niko zaposliti najglasnijeg studenta medicine već lekara sa najboljim prosekom. I niko neće želeti da mu majku ili dete leči onaj ko je vodio plenum nego onaj ko ima prosek 10, onaj ko je završio medicinu i ko zna šta radi a ne onaj ko je bio glasan i nosio megafon."