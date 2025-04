'MALI OSTAJE MINISTAR' Brnabić: Stigao predlog za novu Vladu! EVO KO ĆE VODITI RESOR PROSVETE!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić saopštila je za Novo jutro TV PINK da je u Skupštinu Srbije stigao predlog za novu Vladu, pa najavila zakazivanje sednice.

- Početak sednice zakazaću za sutra u 10 časova - saopštila je Brnabić.

Brnabić je navela da će Siniša Mali ostati ministar finansija, a da će ministar prosvete biti Dejan Vuk Stanković.

- Za koji minut će to biti prosleđeno svim narodnim poslanicima - rekla je Brnabić.

Ona je dodala će u sastavu nove Vlade biti više od 50 odsto novih ministara.

Brnabić je, komentarišći Svesrpski sabor, rekla da je skup bio prelep, da je atmosfera bila jako pozitivna i da su ljudi izgledali kao da im je pao teret sa srca.

- Oslobodili su se straha, neverovatan broj ljudi je bio prisutan, ali je atmosfera bila ono što je bilo najlepše. Ljudi su bili srećni i zadovoljni, videlo se da taj skup označava kraj petomesečnog terora. Žao mi je što su se nakon sabora okupili neki ljudi, blokaderi, da vređaju ljude koji su bili na saboru, da ih gađaju kamenicama - rekla je Brnabić.

Kako kaže, to je sve ono što nije Srbija, a Sabor je bio ono što jeste Srbija. Dodaje da Srbija nikada nije bila zemlja mržnje, ističe da je Srbija domaćinska zemlja.

- Nikada nismo nasilan narod, kroz istoriju smo bili slobodarski narod koji je branio druge narode. Ta mržnja koju smo videli kod blokadera nije nešto što je bilo kako u biti našeg naroda. Volela bih još jednom da apelujem da taj progon i mržnja nestane. Institucije će svoj posao da rade, ali bih volela da to prestane, jer šalje jako ružnu sliku - rekla je Brnabić.

Ona je rekla da smo mogli da vidimo užasne scene nasilja, takoreći fašizam na delu, aludirajući na događaje u Nišu.

- Ljudi su to sve gledali i rekli da ne žele da učestvuju u tome, da to nije zemlja u kakvoj žele da ostanu i u kakvoj žele da im deca odrastaju. Institucije će, ponavljam, reagovati, ali neko mora da razmisli o tome šta radi i da kaže da to nije normalno. Ko su oni da sprečavaju nekoga da se okuplja na nekom skupu, ko su oni da nekoga vređaju i da su na bilo koji način građani prvog reda - rekla je Brnabić.

Kako kaže, ono što joj je bilo užasno, takođe, to su scene iz Novog Pazara, u kojim su učestvovali mladi ljudi. Dodaje da su oni čak imali i zaštitu policije, da je ispoštovano njihovo pravo da se okupljaju, a da su onda oni pokazali neviđeno nasilje, pokušavajući da spreče Novopazarce da krenu u drugi grad na neki skup.

Brnabić se zahvalila policiji u Novom Pazaru, što su bili suzdržani i što su postupili strpljivo. Dodaje da se jasno može čuti kako je komandir sa njima razgovarao kao otac.

- Objašnjavao im je osnovne vrednosti, da su se oni okupljali i juče i danas, a da ih niko u tome nije sprečio. Zašto ih sprečavaju? Međutim, oni nisu želeli to da čuju, vređali su policajce. Zatim su ih pomerili kako bi omogućili ljudima da svoja ustavom data prava ispune - rekla je Brnabić.

Kako kaže, u svakom trenutku su studenti blokaderi vršili nasilje. Dodaje da je to počelo još kada su blokirali fakultete i da je to nasilje nad nekim drugim studentima koji žele da uče.

Autor: Aleksandra Aras