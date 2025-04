Zoran Gajić, novi-stari ministar sporta: Biografija Pančevca sa zlatnom karijerom odbojkaškog trenera

Novi-stari ministar sporta Zoran Gajić rođen je 1958. godine u Pančevu. Po obrazovanju je magistar odbojke. Od periodu od 1988. do 1993. godine bio je asistent za odbojku na Fakultetu za fizičku kulturu u Novom Sadu, od 2000. do 2002. godine profesor odbojke na Fakultetu za trenere u Beogradu, a 2015. godine predavač na predmetu Odbojka na Fakultetu za trenere u Novom Sadu.

Od 1980. do 1988. godine bio je glavni trener kampa pokrajine Vojvodina i trener juniorske reprezentacije pokrajine Vojvodina. Od 1980. do 1983. organizovao je i vodio grupe odbojkaša početnika starosti od 9 do 11 godina. Od 1987. do 1992. godine bio je trener muške juniorske reprezentacije Jugoslavije.

Iza njega je bogato iskustvo u edukovanju trenera. Držao je predavanja na seminarima u Jugoslaviji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Grčkoj, Turskoj, Rusiji, Iranu i Mađarskoj, na teme od početne obuke odbojkaške tehnike do rada sa vrhunskim ekipama.

Mnogo je uspeha postizao sa sportistima, te je, recimo, kao trener muške seniorske reprezentacije Jugoslavije osvojio je devet medalja – dve zlatne, dve srebrne i pet bronzanih: zlatne medalje na Olimpijskim igrama 2000. godine u Sidneju (Australija) i Evropskom prvenstvu 2001. godine u Ostravi (Češka), srebrne medalje na Svetskom prvenstvu 1998. godine u Tokiju (Japan) i Evropskom prvenstvu 1997. u Ajndhovenu (Holandija), bronzane medalje na Olimpijskim igrama 1996. u Atlanti (SAD), Svetskom kupu šampiona 2001. u Tokiju (Japan), Svetskoj ligi 2002. u Belo Horizonteu (Brazil), Evropskom prvenstvu 1995. u Atini (Grčka) i 1999. u Beču (Austrija).

Zanimljivo je da je osim reprezentacije Jugoslavije, čiji je prvi trener bio od 1995. do 2002. godine, bio je prvi trener seniora Rusije u periodu od 2005. do 2006. godine i prvi trener seniora Irana od 2007. do 2008. godine. Sa reprezentacijom Rusije osvojio je zlatnu medalju u Evropskoj ligi 2005. godine u Kazanju (Rusija), srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2005. godine u Rimu (Italija) i bronzanu medalju u Svetskoj ligi 2006. godine u Moskvi (Rusija).

I u klupskoj karijeri je takođe blistao, a osvojio je osam titula prvaka Jugoslavije, Grčke, Turske, Rusije i Azerbejdžana i tri titule pobednika Kupa Jugoslavije, Grčke i Turske.

Samo neki od klubova gde je bio trener su: "Vojvodina" iz Novog Sada, "Orestijada" (Grčka, Trakija), "Olimpijakos" (Grčka, Pirej), "Iskra" (Odincov, Rusija), "Ural" (Ufa, Rusija"...

Što se tiče medalja iz trenerskog (klupskog) segmenta karijere, izdvojimo uspeh sa "Olimpijakosom" (tamo je radio od 1998. do 2000. godine), jer je 1999. osvojio prvenstvo i Kup Grčke, a 2000. godine još jednu titulu prvaka Grčke.

Gajić je, podsetimo, bio ministar sporta od oktobra 2022. godine do maja 2024. godine. Reizabran je za predsednika Odbojkaškog saveza Srbije 2020. godine odlukom 44 od 50 delegata na redovnoj, izbornoj Skupštini OSS.

Autor: Aleksandra Aras